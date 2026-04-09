00400A掛牌首日紅！實際持股首曝光 經理人這樣說

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國泰投信旗下首檔主動式ETF：主動國泰動能高息（00400A）今（9）日掛牌，盤中最高飆漲至10.94元，截至發稿為止，仍上漲至10.9元，漲幅逾1％，成交量衝破20萬張，交投熱絡。

00400A的實際持股也首度曝光，根據國泰投信官網顯示，採月配息機制的00400A，持有逾40檔個股，產業別以電子零組件、半導體及電腦與周邊設備為主，涵蓋台積電、台達電、台光電等。

00400A基金經理人梁恩溢表示，台股位處3萬餘點相對高檔，又逢地緣政治干擾，市場風險意識提升，資金在不同族群間快速移轉，盤面呈現明顯輪動、短線震盪加劇的格局，指數表現也更容易受到消息面牽動，不過整體而言，AI及半導體仍處於動能成長核心領域。

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梁恩溢表示，隨著全球生成式AI需求邁入實際落地階段，半導體供應鏈對先進製程與高階封裝的需求持續提升，台積電在整體AI生態系中無可取代；同時，AI產業已發展為高度分工、緊密協作的供應鏈體系，使台灣得以憑藉完整的產業聚落與技術整合能力，位居全球AI產業鏈的核心樞紐。

梁恩溢指出，雖然AI競賽百家爭鳴，但無論是AI巨頭輝達、超微，或是雲端服務商如Google與Amazon的自研晶片布局，背後皆仰賴台灣供應鏈在製造品質、交期彈性與工程整合能力上的長期累積，產業勝負關鍵已從單一產品表現，轉向供應鏈交付能力與量產效率。在此架構下，台積電作為先進製程與高階封裝的關鍵角色，持續為台灣AI產業鏈提供支撐，也使整體供應鏈具備續航基礎。

梁恩溢指出，隨著需求由晶片端向系統端延伸，相關動能正由半導體核心向外擴散，逐步帶動AI伺服器、HBM記憶體、高速傳輸與關鍵材料等族群同步受惠，例如CCL大廠台光電受惠於AI製造與低軌衛星等訂單下營收穩健成長，3月營收120.1億元，年增56.63%。

此外，在AI電源供應器領域，台達電目前穩居全球領航者地位，市佔率已攀升至約65%之高。隨著AI GPU相關的AC/DC電源轉換產品需求於2026年全面放量，預計將推升年度營收動能。

看準市場需求，統一投信繼00981A後，將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）預計4/22~4/24募集繳款，投資主軸為「進化版」市值投資。00403A將以台股市值前50名的穩健型英雄企業為基石，並從市值第51至200大企業作為增強主要選股池，優先從中挑選高潛力的衝鋒型英雄企業納入，優化投資組合結構。

00403A採季配息，保管銀行為彰化銀行，預計5/12掛牌。

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