00400A掛牌首日紅！實際持股首曝光 經理人這樣說
國泰投信旗下首檔主動式ETF：主動國泰動能高息（00400A）今（9）日掛牌，盤中最高飆漲至10.94元，截至發稿為止，仍上漲至10.9元，漲幅逾1％，成交量衝破20萬張，交投熱絡。
00400A的實際持股也首度曝光，根據國泰投信官網顯示，採月配息機制的00400A，持有逾40檔個股，產業別以電子零組件、半導體及電腦與周邊設備為主，涵蓋台積電、台達電、台光電等。
00400A基金經理人梁恩溢表示，台股位處3萬餘點相對高檔，又逢地緣政治干擾，市場風險意識提升，資金在不同族群間快速移轉，盤面呈現明顯輪動、短線震盪加劇的格局，指數表現也更容易受到消息面牽動，不過整體而言，AI及半導體仍處於動能成長核心領域。
梁恩溢表示，隨著全球生成式AI需求邁入實際落地階段，半導體供應鏈對先進製程與高階封裝的需求持續提升，台積電在整體AI生態系中無可取代；同時，AI產業已發展為高度分工、緊密協作的供應鏈體系，使台灣得以憑藉完整的產業聚落與技術整合能力，位居全球AI產業鏈的核心樞紐。
梁恩溢指出，雖然AI競賽百家爭鳴，但無論是AI巨頭輝達、超微，或是雲端服務商如Google與Amazon的自研晶片布局，背後皆仰賴台灣供應鏈在製造品質、交期彈性與工程整合能力上的長期累積，產業勝負關鍵已從單一產品表現，轉向供應鏈交付能力與量產效率。在此架構下，台積電作為先進製程與高階封裝的關鍵角色，持續為台灣AI產業鏈提供支撐，也使整體供應鏈具備續航基礎。
梁恩溢指出，隨著需求由晶片端向系統端延伸，相關動能正由半導體核心向外擴散，逐步帶動AI伺服器、HBM記憶體、高速傳輸與關鍵材料等族群同步受惠，例如CCL大廠台光電受惠於AI製造與低軌衛星等訂單下營收穩健成長，3月營收120.1億元，年增56.63%。
此外，在AI電源供應器領域，台達電目前穩居全球領航者地位，市佔率已攀升至約65%之高。隨著AI GPU相關的AC/DC電源轉換產品需求於2026年全面放量，預計將推升年度營收動能。
看準市場需求，統一投信繼00981A後，將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A）預計4/22~4/24募集繳款，投資主軸為「進化版」市值投資。00403A將以台股市值前50名的穩健型英雄企業為基石，並從市值第51至200大企業作為增強主要選股池，優先從中挑選高潛力的衝鋒型英雄企業納入，優化投資組合結構。
00403A採季配息，保管銀行為彰化銀行，預計5/12掛牌。
更多品觀點報導
證交所推出「5D反詐行動｣第三波 防詐專區全新改版
3月除息且填息的19檔台股ETF、今年最常爆發的4檔高息ETF 統計秒懂
其他人也在看
00400A掛牌 搶搭台股順風車
美伊宣布停火兩周令避險情緒衰退，油價自高檔回落，亞股普遍飆漲，台股8日大漲1,531點，收34,761點。國泰投信指出，市場現處於短期情緒修復期，後續通膨壓力與風險資產表現，將取決於正式協議的簽署及荷莫茲海峽通行狀況。面對變幻莫測的金融情勢，被動布局已難滿足追求超額報酬目標的投資者，9日掛牌的主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」上市即熱度飆升，再創ETF話題，主打國泰投信獲獎連連的台股團隊親自操盤，特別是具備月配息機制，更具吸引力。
主動式新兵！國泰00400A今掛牌 開盤半小時衝16萬張大量奪ETF成交王
主動式台股ETF「主動國泰動能高息（00400A）」今（9）日掛牌，主打採取動能出擊與收益防守雙重策略，搭配「月配息機制」與「收益平準金」，小資族萬元即可入手。今以紅盤開出，開盤不到半小時，上漲1.39%，來到10.91元，成交量突破16萬張，奪下ETF成交王。
本想穩領息卻慘遭清算！今年首檔退場ETF出爐 投資人有2條路可走
國內債券ETF市場今年首次傳出退場消息，由中國信託投信發行的中信ESG投資級債（00883B），因基金規模長期低迷，遭櫃買中心公告將終止買賣。儘管該產品具備ESG概念與月配息機制，仍敵不過規模萎縮的壓力，成為今年首宗ETF下市案例，影響投…
逾2.2萬張排隊搶進！台玻亮燈率玻纖布概念股噴出 電零大軍齊衝「台達電領頭14檔漲停」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導由於美伊戰事停火2周，台股今（8）日開高走高，開盤上漲149.68點至33379.50點，隨著台積電盤中噴漲90元至1950元，台達電飆...
主動式台股ETF 績效狠甩大盤
台股呈現大幅震盪，主動式台股ETF不受影響持續發熱，總規模領先台股ETF創高，來到2,568.02億元，檔數來到13檔，今年來增加1,303.68億元，績效比大盤更勝一籌，4月來平均漲幅逾12％。
00400A實際持股首曝光 經理人詳解布局邏輯
【記者柯安聰台北報導】近期全球市場變幻莫測，台股指數於3月下旬連日修正，4月後卻又戲劇性回補逾千點，市場反覆變動提升選股難度。國泰投信旗下首檔主動式ETF「主動國泰動能高息（00400A）」9日正式掛...
吊車大王女兒IG曝光！曾拍金曲歌王MV 超強學經歷網全跪
年收入高達30億台幣，擁有4位妻子、14名子女的「竹北吊車大王」啟德機械起重工程董事長胡漢龑，其中一位女兒近日罕見公開露面，先前驚喜現身中古車網紅「阿慈車庫」頻道，隨後其身分遭起底為留學英國的高材生，更曾幫創作歌手黃玠瑋、演員兼歌手9m88拍攝歌曲MV。
中東停火 資金回歸！三大法人買超台股1579億元 外資狂掃1177億創史上第2大
在中東情勢降溫帶動下，台股今（4/8）強勢上攻，終場大漲1531.56點，收在34761.38點，不僅收盤創高，也寫下史上第2大收盤漲點，三大法人同步站在買方，合計買超達1579.25億元，其中外資大舉回補1177.73億元，創下史上第2大買超，成為推升台股最大動能。
不是靠面板？「這檔光電大廠」盤中V轉爆出 118 億天量飆上漲停 逾5萬張捧鈔票排隊搶買
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導面板大廠友達（2409）今（9）日上演驚天大逆襲！早盤股價雖然一度遭遇亂流下探，但隨後強勁買盤大舉湧入，帶動股價拉出凌厲...
焦點股》訊芯-KY：光通訊利多題材 創新天價
封測廠訊芯-KY（6451）今股價延續多頭氣勢，開盤即跳空漲停達393元鎖住，一舉上漲35.5元，創新天價，連續拉出2根漲停，截至10點07分，成交量1040張，漲停委買量約1千多張。近一個月以來，訊芯-KY挾光通訊與營運出現轉機的利多題材，股價從171元低點起漲，累計漲幅達1.29倍。
台達電3月營收597億元年增37% 創單月新高
（中央社記者曾仁凱台北9日電）台達電今天公布3月營收新台幣597.79億元，年增37.6%，月增19.8% 超越去年10月寫下的歷史紀錄573.83億元，再創新高。
國泰數位支付服務聚焦數位資產供應鏈，擬於4/20除息
【財訊快報／記者劉居全報導】隨著數位資產市場日益成熟，國泰投信今(8)日舉行「鏈上AI｜解碼數位資產新賽道」媒體說明會；國泰數位支付服務(00909)基金經理人楊庭杰表示，數位資產的範疇已不再侷限於主流加密貨幣，而是進一步納入穩定幣，並擴展至區塊鏈技術及關鍵硬體設施等完整產業鏈。近年各國加速推動穩定幣發展，加上AI算力持續供不應求，傳統礦商憑藉既有的高階硬體優勢，積極轉型為算力租賃服務業者，啟動全新營收模式；另美國在既有友善基調下，持續深化相關政策布局，也為整體供應鏈帶來長期發展利多。00909為全台唯一聚焦數位資產供應鏈的ETF，日前已發布預估配息公告，預計於4/20除息，4/17為最後買進日，預定發放日為5/15。國泰數位支付服務(00909)基金經理人楊庭杰指出，談及數位資產，市場往往聚焦於主流加密貨幣的價格波動，但真正支撐長線趨勢的關鍵，在於背後的資金結構與制度性變革，其中美國監管態度的明顯轉向尤為市場關注。美國勞工部近期已撤銷拜登政府時期限制加密資產納入401(k)退休金計畫的指導方針，意味著規模高達9兆美元的退休金資產，未來可望合法配置於數位資產相關領域；即便僅有1%的配置
智慧顯示大戰局》別再叫面板廠！友達、群創進擊2大新戰場
當面板業不再只談尺寸、解析度和價格戰，一場產業轉型已悄然發生。在2026年智慧顯示展（Touch Taiwan）現場，友達和群創不約而同釋出訊號：面板廠的角色正在改變，從「顯示器供應商」走向AI（人工智慧）與半導體體系中的關鍵一環，「未來不…
美元霸權的焦慮
川普對伊朗採取強硬的軍事行動，戰事至今已有月餘，且有越演越烈之勢。外界多從中東安全、核武疑慮或地緣政治角力加以解讀，然而，這樣的分析恐怕低估了問題的核心。真正值得關注的，是這場衝突背後更深層的結構性動機，那就是「美元霸權」的維繫，以及全球「石油交易」體系的主導權。
THA發布「新生兒家庭健康照顧與RSV防護認知」 呼籲嬰幼兒RSV防護納入國家健康投資
台灣出生人口已連續10年下滑並創歷年新低，今年2月新生兒人數更跌破7,000人，僅6,523名寶寶誕生，預估今年還可能再創新低。在少子化的現在，每一個新生命都彌足珍貴，台灣健康聯盟於今（9）日召開「新世代父母的呼籲：將嬰幼兒RSV防護納入國家健康投資記者會」，發布針對3歲以下嬰幼兒照顧者對於新生兒家庭健康照顧與RSV防護的認知調查，呼籲政府優化嬰幼兒免疫接種政策，加強健康投資消弭不平等，並協助家長照顧減壓。
台灣低調新神山曝光！股價狠漲1400元、市值只輸台積電 謝金河點名他壓力大了
在美國最後通牒倒數將屆之際，美國總統川普（Donald Trump）宣布，已與伊朗達成停火2周的協議，停火消息一出，國際油價應聲重挫，激勵台股8日開高，盤中更首度出現「40 檔千金股」齊聚的史詩級場面，終場收在1531點，站穩3萬4000點大關，創下史上第二大漲點紀錄。財信傳媒董事長謝金河今（9）日在臉書以「低調的另一座神山正在崛起」為題指出，都說台灣是台積......
辜仲諒買爆台泥看中什麼？他點出一大關鍵
[NOWNEWS今日新聞]中信慈善基金會董事長辜仲諒近期豪擲重金，在短短三個月內從市場買進超過40.61萬張台泥，持股比重直衝5.26%，一躍成為台泥最大股東。這樁高達百億規模的增持案引發市場熱議，財...
誰在掃貨？神祕買單強拉 台積電翻紅小漲收1955元
台積電（2330）今（9）日發放逾千億元現金股利，儘管昨日大漲追平歷史紀錄，今日開盤卻面臨調節賣壓，盤中一度下跌15元至1,935元。對此，資深分析師指出，隨著中東戰火風險鈍化，市場焦點已回歸基本面。由於台積電3月營收即將出爐，加上4月16日法說會在即，短線波動不改長線多頭趨勢，股價回檔反而是布局時點。
台股閃現41檔千金股！股王信驊率13千金亮燈漲停 一張賺114萬元
美國與伊朗於達成為期兩周停火協議，激勵台股今（8）日強勢反彈，大漲逾千點，高價股全面點火。股王信驊（5274）開盤不久即亮燈漲停，股價攻上12,615元，若以昨日收盤價計算，一張帳面大賺114.5萬元；在股王領軍下，台光電（2383）、奇鋐（3017）、台達電（2308）等13檔同步鎖漲停，金像電（2368）盤中一度站上千元，推升台股閃現41檔千金股盛況。
專家看盤》電子股領軍！外資回補、強勢續強、新題材來了
[Newtalk新聞] 「台股今天(10日)續創反彈新高，整體盤勢維持多頭格局。」分析師林漢偉表示，電子股領軍上攻，市場資金持續集中。權值股觀察外資買盤力道，中小型股續創高。 回顧美股表現：美股昨天四大指數全面收漲，市場消化停戰反覆消息。費半指數上漲2.1%，續創歷史新高。半導體族群續強：邁威爾 4.79%、英特爾 4.63% 。大型權值股走揚：META 2.61%、亞馬遜 5.61%。盤初受停火變數與油價反彈影響走弱，但盤中傳出中東和談進展（帶動指數翻紅）。 以下是林漢偉解析總體面、籌碼與台股今天觀察關鍵面向： 美元拉回，美債殖利率小幅下滑，油價出現反彈。台指期夜盤上漲298點（ 0.85%），維持偏多。台積電ADR小跌0.41%，短線影響有限。 一、技術面與籌碼觀察 指數突破35000點整數關卡（量能持續放大）。 外資現貨連三買、期貨空單小增（籌碼中性偏多）。 櫃買指數挑戰歷史新高（矽光子、半導體為主流）。 二、傳產與題材概念股 機器人題材：高鋒、陽程、大銀微、上銀。 低軌衛星：啟碁、燿華、昇達科、華通（續強）。 LED族群：富采、鼎元、榮創、泰谷（強勢）。 面板題材：友達、群創、