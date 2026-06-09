00405A根本不是電子ETF！持股曝光竟是AI軍火庫大集合

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[Newtalk新聞] 近期主動式ETF成為市場焦點，其中00405A的持股結構更引起不少投資人關注。乍看之下是一檔台股主動基金，但深入拆解後會發現，它的核心布局幾乎圍繞在AI伺服器、半導體設備、CPO矽光子、ABF載板與高速網通等關鍵領域。









換句話說，這不是一檔傳統電子ETF，而是一檔高度聚焦AI基礎建設供應鏈的基金。









來看看投資人「麻糬爸的主動存股筆記」觀察了什麼？

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「00405A 持股產業解析！這不是傳統電子 ETF，而是一檔濃濃 AI 味的主動基金……這根本是「AI 基礎建設概念股大集合









從前十大持股來看：









AI 伺服器散熱









3017 奇鋐、8210 勤誠









ABF 載板









3037 欣興、8046 南電









高速網通









2345 智邦、6285 啟碁









半導體設備









6223 旺矽、6187 萬潤、6510 精測、7734 印能科技









CPO／矽光子









4979 華星光、3081 聯亞、3163 波若威、6442 光聖









IC設計與AI晶片









2454 聯發科、5274 信驊









記憶體









2337 旺宏、8299 群聯、2408 南亞科、2344 華邦電









機器人與自動化









2049 上銀、4576 大銀微系統









AI伺服器供應鏈









3665 貿聯-KY、2383 台光電、2368 金像電、6805 富世達









麻糬爸觀察









如果把持股分類來看，AI伺服器 PCB載板 CPO矽光子 半導體設備









幾乎佔了整體持股的大半江山。









代表經理人的核心思維很明確：不是押 AI 應用端，而是在押「AI 軍火商」。









當全世界都在搶 AI 算力的時候，最先受惠的往往不是軟體公司，而是幫忙蓋軍火庫的人。









目前四大重兵布局









PCB／ABF載板









（欣興、南電、金像電、台光電）









CPO／矽光子









（聯亞、華星光、波若威、光聖）









半導體設備









（旺矽、萬潤、精測、印能）









AI伺服器









（奇鋐、勤誠、貿聯、富世達）









總結：如果未來 2～3 年 AI 資本支出持續成長，00405A 幾乎把台灣最重要的 AI 基礎建設供應鏈都打包進去了。









這檔基金的重點不是高股息，也不是防守型配置，而是押注下一波 AI 升級循環。至於最後能不能贏市場？就要看這些 AI 軍火商，未來幾年能不能繼續接單接到手軟了。」

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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