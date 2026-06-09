00405A根本不是電子ETF！持股曝光竟是AI軍火庫大集合
[Newtalk新聞] 近期主動式ETF成為市場焦點，其中00405A的持股結構更引起不少投資人關注。乍看之下是一檔台股主動基金，但深入拆解後會發現，它的核心布局幾乎圍繞在AI伺服器、半導體設備、CPO矽光子、ABF載板與高速網通等關鍵領域。
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換句話說，這不是一檔傳統電子ETF，而是一檔高度聚焦AI基礎建設供應鏈的基金。
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來看看投資人「麻糬爸的主動存股筆記」觀察了什麼？
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「00405A 持股產業解析！這不是傳統電子 ETF，而是一檔濃濃 AI 味的主動基金……這根本是「AI 基礎建設概念股大集合
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從前十大持股來看：
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AI 伺服器散熱
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3017 奇鋐、8210 勤誠
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ABF 載板
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3037 欣興、8046 南電
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高速網通
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2345 智邦、6285 啟碁
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半導體設備
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6223 旺矽、6187 萬潤、6510 精測、7734 印能科技
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CPO／矽光子
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4979 華星光、3081 聯亞、3163 波若威、6442 光聖
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IC設計與AI晶片
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2454 聯發科、5274 信驊
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記憶體
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2337 旺宏、8299 群聯、2408 南亞科、2344 華邦電
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機器人與自動化
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2049 上銀、4576 大銀微系統
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AI伺服器供應鏈
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3665 貿聯-KY、2383 台光電、2368 金像電、6805 富世達
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麻糬爸觀察
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如果把持股分類來看，AI伺服器 PCB載板 CPO矽光子 半導體設備
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幾乎佔了整體持股的大半江山。
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代表經理人的核心思維很明確：不是押 AI 應用端，而是在押「AI 軍火商」。
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當全世界都在搶 AI 算力的時候，最先受惠的往往不是軟體公司，而是幫忙蓋軍火庫的人。
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目前四大重兵布局
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PCB／ABF載板
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（欣興、南電、金像電、台光電）
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CPO／矽光子
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（聯亞、華星光、波若威、光聖）
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半導體設備
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（旺矽、萬潤、精測、印能）
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AI伺服器
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（奇鋐、勤誠、貿聯、富世達）
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總結：如果未來 2～3 年 AI 資本支出持續成長，00405A 幾乎把台灣最重要的 AI 基礎建設供應鏈都打包進去了。
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這檔基金的重點不是高股息，也不是防守型配置，而是押注下一波 AI 升級循環。至於最後能不能贏市場？就要看這些 AI 軍火商，未來幾年能不能繼續接單接到手軟了。」
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