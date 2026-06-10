00405A狂掃36檔AI概念股！經理人押寶名單曝光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

00405A今天(10日)走勢圖。 圖: 擷取自YAHOO個股走勢圖

[Newtalk新聞] 市場關注00405A（富邦台灣龍耀）最新買超名單，經理人持續將資金集中在 AI 產業鏈核心族群，包括 AI 伺服器、CPO／矽光子、ABF 載板、半導體設備、記憶體以及高階封裝供應鏈等關鍵領域，顯示對 AI 基礎建設長線成長趨勢依舊相當看好。

值得注意的是，昨天一口氣加碼 36 檔個股，布局方向相當鮮明，幾乎圍繞著 AI 運算升級與先進製程受惠概念股展開。在市場震盪之際，經理人究竟把資金押注在哪些標的？

廣告 廣告

從00405A富邦台灣龍耀6月9日的持股異動來看，經理人整體操作明顯偏向積極加碼，且資金持續聚焦AI伺服器、半導體、高速傳輸與光通訊等成長主軸。其中欣興、智邦、奇鋐、旺矽、鴻勁及啟碁等個股持股增幅皆超過兩成，顯示基金對AI基礎建設與高效能運算（HPC）需求前景依舊樂觀。此外，台積電、聯電、印能科技等半導體相關標的同步獲得加碼，反映先進製程與AI供應鏈仍是核心布局方向。

值得注意的是日月光投控、高力、弘塑、辛耘及上銀等個股權重提升幅度相當顯著，其中日月光投控持股增加超過4倍，高力與辛耘增幅也超過1倍，顯示經理人開始擴大布局先進封裝、半導體設備與自動化設備等受惠AI資本支出成長的族群。

整體而言，00405A此次調整並非短線題材操作，而是圍繞AI伺服器、先進製程、封裝測試、散熱及高速傳輸等長期趨勢持續加碼，透露對下半年AI產業景氣與企業獲利成長仍抱持高度信心。

資料參考：麻糬爸主動存股筆記

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

NVIDIA Cosmos 3點火！Physical AI商機引爆 4檔受惠股出列

推動南台灣美學升級 日本視覺形象風格大行其道