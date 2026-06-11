00405A一次加碼37檔 資金布局地圖曝光
[Newtalk新聞] 台股近期雖然震盪加劇，但主動式ETF資金動向，依然透露出市場真正的主線在哪裡。富邦主動式ETF「00405A 富邦台灣龍耀」最新持股調整顯示，經理團隊在昨天(10日)再度大動作加碼，一口氣新增與加碼高達37檔個股，布局方向幾乎全面鎖定AI供應鏈核心族群。
從加碼內容來看，這次資金主軸非常明確，集中在AI伺服器、半導體設備、高速傳輸、CPO（共同封裝光學）、先進封裝與記憶體等領域，顯示法人對AI基礎建設長線需求依舊高度樂觀。
AI伺服器族群仍是核心主戰場
首先觀察AI伺服器相關持股，00405A明顯持續加碼包括：智邦、勤誠、奇鋐。
在AI伺服器規格持續升級下，散熱、電源、機殼與高速交換器的重要性正快速提升。市場預期下半年隨著GB200、GB300平台陸續放量，台灣AI伺服器供應鏈仍有機會持續受惠。
半導體設備股成為另一條隱藏主線
除了AI伺服器外，半導體設備族群也獲得明顯青睞，包括：萬潤、印能科技 弘塑、穩懋。
背後原因其實不難理解。隨著先進製程、CoWoS先進封裝與AI晶片需求持續爆發，晶圓廠與封裝廠擴產需求同步提升，設備股自然成為資金布局的重要方向。
高速傳輸與CPO成市場下一波焦點
這次另一個值得注意的方向，是高速傳輸與CPO概念股同步獲得加碼，包括：
聯亞、波若威、聯鈞、上詮（概念延伸）。
AI資料中心未來最大瓶頸之一，就是資料傳輸速度與功耗問題。因此從800G升級到1.6T，再到未來CPO技術發展，已成為市場高度關注的新趨勢。
而這也是近期光通訊與矽光子族群股價反覆創高的重要原因之一。
台積電、台達電持續列入核心配置
此外，00405A也同步加碼：台積電、台達電！
代表主動式ETF並沒有因短線震盪而降低AI核心權值股配置。
其中台積電仍是全球AI晶片最重要製造核心，而台達電則同時掌握AI伺服器電源、散熱與資料中心基建需求，兩者幾乎都是AI產業升級不可或缺的重要角色。
記憶體與高速運算需求同步受惠
除了上述族群外，記憶體與高速運算相關概念股也持續受到布局，包括：南電、欣銓、群聯、世界！
隨著HBM、高速運算與AI推論需求同步提升，市場對高階記憶體與封測需求的期待也持續升溫。
整體來看，00405A這次大規模加碼37檔個股，其實透露出一個關鍵訊號：
市場資金雖然短線震盪，但真正的大方向仍沒有改變。
從AI伺服器、半導體設備、CPO、高速傳輸到先進封裝，主動式ETF幾乎全面押注「AI基礎建設升級」這條主線。
也就是說，現在市場不是AI結束，而是資金正在從單純追題材，轉向真正具有訂單、技術門檻與產業趨勢的核心供應鏈。
資料參考：麻糬爸的主動存股筆記
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