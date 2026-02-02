0050兆元宴「零股」成長驚人！ 劉宗聖親曝：1到19歲股民創高達110％

0050不僅是台灣首檔ETF，台積電持股占比6成，規模在2025年12月突破兆元，成為首檔兆元級ETF。（圖／李蕙璇攝）

台灣首檔ETF元大台灣50（0050）在去年創下兆元規模，且持續挺進；台股加權指數也是屢創新高，差一步到3萬3千點；證交所、元大投信、FTSE Russell於今天（2日）共同揭示台灣ETF普惠金融新里程碑。

0050在台股市值成長與申購金額帶動下，於2025年12月8日規模超越兆元大關，同時也調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻，引導投資人優先以0050市值型ETF為基礎；從2003年成立以來至2026年1月底，於突破兆元的過程中，台股上市企業的上市市值成長同步突破百兆，創造0050同期間1,511％投資成果。

證交所董事長林修銘表示，我國ETF在2025年資產規模成長18％、7.59兆元，穩居亞太第三大ETF市場，受益人次突破1500萬人，在總成交值、受益人次雙雙同步創新高。

元大投信董事長劉宗聖則表示，目前30到39歲青壯年，佔0050全體受益人的26.7％，穩居所有年齡層冠軍。在過去半年（2025/7~2026/1），這個年齡層的投資人就激增了21.1萬人。

延續上半年的強勁成長，這半年來（2025/7~2026/1），1到19歲這個最年輕的族群受益人數成長率仍高達96.2％，幾乎是呈現「翻倍」的態勢。這是連續兩次半年調查中，成長率都超過95％的驚人表現。更值得注意的是，單看「持有零股（不滿一張）」的數據，這半年內1到19歲的零股投資人成長率更是高達110％。

證交所金融商品部經理卓碧華分析ETF市場表示，台股ETF是國人參與度最高、最主要使用的國民理財工具，資產規模達3.91兆元，超過市場整體的一半，受益人次超過一千萬人次（約74％），2025年以來開放新型態ETF，包括主動式、被動式平衡型、台日跨境等，規模成長快速。

