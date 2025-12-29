0050創分割後新高價！現在歐印或等跌再買？ 清流君拋一張圖：市場根本沒在等你

[Newtalk新聞] 受美股台積電ADR（TSM）上周勁揚 1.35% 影響，台股今（29）日由台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）、台光電（2383）等電子股上漲帶動攻勢，加權指數開高走高，加上金融股也見買盤進場，盤中大漲 285 點，來到 28,841.64 點，再刷新高；終場在台積電收 1,530 元，指數漲 254.87 點，收 28,810.89 點，雙雙刷新收盤天價。

國內指標性台股市值型ETF——元大台灣50（0050）也收 65.25 元，上漲1.32%，為自今年六月中旬實施ETF分割以來的新高價；另一檔也追蹤「台灣50指數」的富邦台50（006208），也漲 1.12%，來到149.2 元，持續逼近歷史天價。

廣告 廣告

在社群上也陸續出現祝賀文，不少網友留言感謝當初自己有買進，「我才投了一年多，不是 all in 都已經報酬率 30% 了。反觀身邊賭個股的人，最近獲利幾乎全吐出還被套牢…」、「0050 分割後歐印大部分資金，現在看真的很有感」、「手抖著買了 10 張 50.3 元」、「繼續買進，長期持有」；也有些最近才進場的人說，「52 元時有撿…1 張，慢慢往上買，均價 61 也還不錯」、「60 以下撿兩張，10 月以來共撿 16 張，均價 62 塊多」...。

大盤頻頻創高之際，然而，不少剛解套、或是還猶豫的空手投資人疑惑：「是要現在 All in 0050，還是等明年出現低點再進場？」、「我買在 64.5，不知要先賣掉 等降價再重買？」

ETF理財YT部落客清流君日前在臉書粉專發文指出，台灣投資人最常說的一句話大概是「等跌再買」，「但當你打開 0050 的歷史圖，靜靜地看著 2003～2025 這 20 多年，你會發現一個非常殘酷、卻又非常解放的真相：市場根本沒有在等你！」

清流君指出，0050 自掛牌以來，將近三成的月份都在創歷史新高。換句話說，投資生涯有快三分之一的時間，股市都在用「越漲越高」的姿態告訴你：「還不進來嗎？」更驚人的是，即使市場創新高，接下來一年內出現 10% 回檔的機率，只有約 7%；跌到 20% 的大回檔，更是不到 2%。

清流君直言，「大多數的創新高，不是你以為的山頂，而只是下一個山頂的起跑點」，真正成熟的投資方式不是等待、預測，而是接受市場的本質並與之共處。當理解這件事，你就會發現：長期空手等待下跌，才是投資世界裡最昂貴的代價；保持紀律、持續買進、讓自己留在市場，才是一般投資人真正能掌握的力量。投資不是靠運氣買低，而是靠時間累積財富。

對於「剛解套」的人，是否該先走一趟？政大財管系教授周冠男也發文指出，「市場長期終究是往上的。長期投資市值型ETF，對沒有資訊的投資人而言，是勝率較高的策略。逢低加碼，是進一步提高長期勝率的做法」；「但由於人性的貪婪與恐懼，漲了就想跑，跌了就不敢進場。結果就是『短進短出』，或一直在場外觀望，錯失長期投資的價值。」

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》台積電續衝 大盤漲 分析師：台股攻30300〜30500

專家看盤》量縮不改多頭 台股挑戰新高 題材百花齊放來了