0050受益人數突破200萬大關 台灣ETF史上首見

（中央社記者曾仁凱台北22日電）根據集保結算所最新統計資料，截至12月19日，元大台灣50（0050）受益人數達204.08萬人，比起前一週增加約4.74萬人，首度突破200萬人大關，創下台灣ETF史上首見。

0050穩居台灣ETF受益人數排行榜第1名，遙遙領先第2名的國泰永續高股息（00878）168.54萬人，與第3名的元大高股息（0056）153.19萬人。

相較於目前台股股東人數最多的台積電，股東人數187萬人，0050的投資人數也超過台積電。

元大投信引述證交所、集保結算所及投信投顧公會等統計資料，0050今年以來投資人數大增近130萬人、規模成長逾5000億、定期定額戶數增加超過37萬人，單月定期定額金額突破新台幣60億元。

受惠今年台股頻頻創高，主要由台積電等大型權值型領軍上漲，以0050為首的市值型ETF成為投資顯學，除了受益人數攀高，搭配成分股股價上漲，0050規模成長勢如破竹，12月8日資產規模一度衝破新台幣兆元大關，創台灣ETF史上重要里程碑。（編輯：張均懋）1141222