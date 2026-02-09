0050定期定額扣款70.8億創新高 推升元大投信旗下基金月扣百億元

投信投顧公會統計顯示，投資人定期定額趨勢也持續成長，其中，元大投信旗下基金單月定期定額扣款金額突破百億，再創全新里程碑。

據投信投顧公會2025年12月底資料，投資人數大幅成長的元大台灣50(0050)，定期定額金額達到70.8億元新高，與2024年12月底相比，大增48.2億元、人數同期成長43.3萬，平均每人單月扣款接近萬元，帶動元大投信旗下基金單月定期定額來到105億元，領先市場。

元大投信指出，0050為台灣首檔市值型ETF，成立以來至2026年1月含息報酬率為1511%，以每年250個交易日換算，年化報酬率約為13.3%。市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情，2025年優化費用率、股價分割後，帶動市值型投資策略認同度提升。

除了0050，元大投信定期定額前5名投資標的還包括元大高股息(0056) 、元大台灣高息低波(00713) 、元大S&P 500(00646)、元大臺灣ESG永續(00850) ，均為證交所定期定額戶數排行榜前20名。

元大S&P 500(00646)追蹤的標普500指數，為美國最具代表性大盤指數，多次獲股神巴菲特推薦一般投資人應選擇標普500指數基金作為核心配置。據S&P Global統計，截至 2025 年 6 月 30 日的 20 年期間，標普500指數長期報酬優於91%美國大型股票基金，且時間愈長，愈能突顯被動投資優勢。對於台灣投資人而言，可透過00646建立美股資產，與0050進行搭配。

元大投信表示，定期定額及早開始比擇時進場重要，面對股市長期向上趨勢，雖然定期定額成果短期內較易受市場波動影響，但長期會因為投入資金筆數增加而平均投資成本，進而反映長期投資優勢。

元大投信提醒，0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要上市權值股表現，持續建議投資人透過定期定額分散單筆投入風險，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

此外，00646為新台幣計價之美股ETF，實際投資成果會受到基金成本與匯率變化影響，將與指數表現有所差異。

