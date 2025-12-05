0050成分股換血！ 南亞科貿聯健策4檔入列了

台股示意圖。資料照



規模將挑戰兆元的元大台灣50（0050）ETF 成份股換血揭曉！市場聚焦新一波入選名單，其中市場壓寶的南亞科（2408）、健策（3653）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）4檔市值突破3,000億元，全數入榜0050成份股。

這次0050成分股新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科，刪除中租、和碩、上海商銀、陽明。

0050追蹤富時指數與臺灣證券交易所合編的臺灣50指數，每年3、6、9、12月進行成份股調整，12月5日公布最新成分股調整，19日生效，隨著0050規模持續擴增，成份股更動也成為投資人關注焦點。

臺灣指數公司今日公布0050追蹤指數「富時臺灣50指數」第四次成分股定期審核結果，本次調整展現強烈「AI含金量」，新增南亞科(2408)、致茂(2360)、健策(3653)、貿聯-KY(3665)等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除中租-KY(5871)、陽明(2609)、和碩(4938)、上海商銀(5876)，調整結果將於12月19日收盤起生效。

本次換股再度突顯0050長年來隨台灣產業脈動「汰弱留強」的機制，臺灣50指數主要依據股票市值進行篩選，網羅臺灣各產業藍籌龍頭股。法人分析，本次新增的四檔成分股，在2026年將持續受惠於AI導入產業的強勁動能：致茂(2360)在AI相關產業鏈的自動測試設備（ATE）具備優勢；貿聯-KY(3665)則提供AI伺服器關鍵的高速傳輸解決方案。

法人指出，近兩年AI需求強勁，由台積電領軍的「AI臺灣隊」已成為台灣經濟火車頭。主計總處於11月大幅上調本年度經濟成長預測值至7.37%，創下15年來新高，主因即是受惠AI商機大爆發，以及台灣在半導體製造與封測領域的絕對優勢。統計0050成分股的臺灣市值覆蓋率達75%，企業獲利更佔整體上市企業約80%，0050不僅高度連動台股大盤，更是台灣GDP成長的最主要貢獻來源。

對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股與眾多ETF，透過0050即可直接且高效率參與台股行情，並取得高度可預期的報酬。長期推崇指數化投資的政大財經教授周冠男也表示：「沒有訊息且理性的投資人，『都應該』只買全市場市值型投資組合。」顯示在AI浪潮下，持有涵蓋全市場龍頭的0050，是省時省力的最佳策略。

0050做為「國民ETF」，其投資代表性持續吸引資金湧入，目前每月定期定額戶數已達60萬戶，穩居市場冠軍。截至12月5日，0050規模已達9,887億元，距離破兆僅一步之遙，有望成為台灣首檔突破一兆元台幣的ETF。隨著規模增長，0050經理費率已低於0.1%，為全市場最低，未來若規模超過1兆元，超過部分費率將進一步下降至0.05%，持續有利投資人長線存股，享受複利效果 。

