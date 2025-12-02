0050指數強化版？台指公司推「特選臺灣TOP50指數」 這家ETF業者搶先送件

臺灣指數公司周一（1 日）趁勢推出「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數」（簡稱「特選臺灣 TOP 50 指數」），自 12 月 1 日起委請證交所於交易時間內每 5 秒計算及發布即時指數一次。據了解，凱基投信搶頭香、率先送件申請，準備挑戰元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF巨頭。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 今年在台積電（2330）、台達電（2330）等 AI 供應鏈族群等繳出亮眼漲幅下，市值型台股ETF的表現跟著受惠。加上 0050、0052 等知名標的在實施分割、人氣大幅增加的效益下，帶動市值型ETF成了近一年的投資顯學。對此，臺灣指數公司周一（1 日）趁勢推出「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數」（簡稱「特選臺灣 TOP 50 指數」），自 12 月 1 日起委請台灣證交所於交易時間內每 5 秒計算及發布即時指數一次。

據了解，凱基投信搶下頭香、率先送件申請，成為首家申請推出追蹤該指數ETF的投信業者，最快將於明年一月正式問世，準備挑戰元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF巨頭。

「特選台灣 TOP 50 指數」的最大賣點，在於其成分股篩選門檻比 0050 的「台灣 50 指數」更加嚴格。其中一項最關鍵標準為：成分股須連續四季稅後盈餘（EPS）為正。這意味著，即便是市值前 50 大企業，但若短期遭逢虧損、甚至沒獲利找者，均會被排除在外，以確保該一籃子台股為具市值代表性＋獲利能力穩定之投資組合。最近一次審核前十大成分股包含：台達電（2308）、鴻海（2317）、台積電（2330）、智邦（2345）、台光電（2383）、聯發科（2454）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、奇鋐（3017）及緯穎（6669）。

這 50 檔成分股依發行市值由高至低依序、以自由流通市值加權，且權重配置亦兼顧動能表現佳之公司，並於每年 2、5、8、11 月進行定期審核，此外，預計每年配息 4 次，高於 0050 的 2 次。觀察這檔指數績效表現，根據近五年（2020 年 9 月至 2025 年 9 月）回測結果，「特選台灣 TOP 50 指數」累積報酬率高達 159.44%，2024 年的殖利率約 4.03%，兩數據均優於加權指數之累積報酬 143.19%、殖利率 3.27%。

臺灣指數公司說明，市值型指數因簡單易懂、代表性強，是ETF最受投資人歡迎的類型之一。十月定期定額統計顯示，在台股ETF前五名中，兩檔是市值型 ETF，總交易戶數達 84.3 萬戶，比去年同期成長 69.7%；此外，同期間受益人數亦成長 1,127,905 人，成長幅度達 64.9%，反映近期市值型ETF深受投資人的高度青睞。「特選臺灣TOP50指數」聚焦台股發行市值前 50 大，具有成分股公司營運獲利及市場代表性的特色，希能發行金融商品，豐富被動式投資的選項。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

