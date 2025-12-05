0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科

▲國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈的「AI含金量」，新增南亞科、致茂、健策、貿聯-KY等4檔AI供應鏈關鍵企業；刪除中租-KY、陽明、和碩、上海商銀，將於19日收盤起生效。

本次換股再度突顯0050長年來隨台灣產業脈動「汰弱留強」的機制，臺灣50指數主要依據股票市值進行篩選，網羅台灣各產業藍籌龍頭股。法人分析，此次新增的四檔成分股，在2026年將持續受惠於AI導入產業的強勁動能。

致茂在AI相關產業鏈的自動測試設備（ATE）具備優勢；貿聯-KY則提供AI伺服器關鍵的高速傳輸解決方案。至於刪除股則因市值排名變動自然剔除，充分反映市值型ETF自動調節、避免人為選股錯誤的特性。

法人指出，近兩年AI需求強勁，由台積電領軍的「AI台灣隊」已成為台灣經濟火車頭。主計總處於11月大幅上調本年度經濟成長預測值至7.37%，創下15年來新高，主因即是受惠AI商機大爆發，以及台灣在半導體製造與封測領域的絕對優勢。統計0050成分股的台灣市值覆蓋率達75%，企業獲利更佔整體上市企業約80%，0050不僅高度連動台股大盤，更是台灣GDP成長的最主要貢獻來源。

對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股與眾多ETF，透過0050即可直接且高效率參與台股行情，並取得高度可預期的報酬。長期推崇指數化投資的政大財經教授周冠男也表示，沒有訊息且理性的投資人，「都應該」只買全市場市值型投資組合。顯示在AI浪潮下，持有涵蓋全市場龍頭的0050，是省時省力的最佳策略。

0050作為「國民ETF」，其投資代表性持續吸引資金湧入，目前每月定期定額戶數已達60萬戶，穩居市場冠軍。截至12月5日，0050規模已達9887億元，距離破兆僅一步之遙，有望成為台灣首檔突破一兆元台幣的ETF。

隨著規模增長，0050經理費率已低於0.1%，為全市場最低，未來若規模超過一兆元，超過部分費率將進一步下降至0.05%，持續有利投資人長線存股，享受複利效果。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

