0050換血4入4出！ 「這檔」散熱千金股5日飆漲停

證交所與富時國際公司合編的「台灣指數系列」公布季度審核，0050（元大台灣50）成分股換血結果5日出爐，成分股4進4出，調整結果預計於12月19日盤後生效。

國民台股ETF龍頭、市值突破3000億元的0050（元大台灣50）換股名單出爐，包括南亞科（2408）、健策（3653）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）等4檔，一如外界預期成功入選，而在汰除的4檔成分股中，除有上海商銀（5876）、中租-KY（5871）2檔金融股，貨櫃二哥陽明（2609）、電子大廠和碩（4938）也遭剔除。

在新納的4檔成分股中，持續受惠於AI導入產業的強勁動能，散熱股王健策被瑞銀喊進，初評就喊上5000元的驚人目標價，帶領散熱族群走強，5日收盤漲停3060元鎖死。

南亞科則受惠半導體循環推升缺貨漲價潮，近來利多不斷，11月營收衝破百億大關，以101.69億元刷新歷史紀錄，法人預估，南亞科本季營收逼近300億元，不僅本季EPS至少3元起跳，明年將再挑戰賺逾2個股本。

本次0050的新成分股以AI概念股為主，遭踢除和碩外，其餘3檔皆為非電族群，除上海商銀與中租-KY等2家金融股，陽明則是貨櫃海運二哥，原本同列危險名單的萬海，則是驚險續留榜上。統計0050成分股的台灣市值覆蓋率達75%，企業獲利更佔整體上市企業約80%。

