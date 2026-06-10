0050正二最大的風險是賺快錢！黃柏仁：退休勿動態提領、切一半0050放定存

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勇敢接盤俠！0050正二是保守的槓桿？長期存0050相信「大者恆大」！

中天財經節目〈財經風向球〉針對近期股市震盪深入探討。主持人小畢指出，市場熱度不減，在上週五台指期夜盤崩跌3006點後，歷經兩天周末消化，市場在週一(6/8)大跌中0050及開槓桿的0050正二都湧現大批逢低承接買盤。

中天財經節目〈財經風向球〉。（圖／中天新聞）

靠著0050、40歲就退休的來賓黃柏仁分析，0050正二比起期貨的，算是相對保守的槓桿，他並不反對投資人運用，但00631L（0050正二）最大的風險是在於投資人賺到快錢後就賣掉，根本抱不久，長期報酬反而不及定期定額存股0050的投資人來的豐厚。黃柏仁直言投資0050本質上是相信「大者恆大」，因為這波AI狂潮預估在「建廠完畢」需求放緩後迎來泡沫，小公司吹大的牛皮終將因缺乏營收而破裂。面對市場波動，黃柏仁表示，「史詩級崩盤」在歷史上發生機率低，往往「崩盤過一次，就會賭後面還有2次3次」，這種恐懼限制了投資人的步伐 。

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退休先賣一半0050放定存？網友質疑「為何不停領」黃柏仁曝定期定賣虧大了！

中天財經節目〈財經風向球〉。（圖／中天新聞）

針對退休規劃，黃柏仁提出獨創的「505提領」心法。他建議退休時應直接將一半的0050資產賣掉轉為定存，而不是每年進行動態提領，藉此將賣股的主導權留在自己手上，避免一退休進入熊市被迫賤賣資產。小畢也分享，「定期定賣」「牛市退休」的關鍵，最後總結，面對瘋狂市場，認清槓桿風險並掌握資產配置，才是長期安穩之道。更多節目精彩內容請鎖定每周三下午15:00《財經風向球》

https://youtu.be/jGuKQzJvcWM?si=-uBH8xqVlLjZSdMa

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