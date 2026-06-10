0050正熱，元大投信未來成長卻只估2%？周玉蔻質疑：這不是唱衰自己的招牌商品嗎？
元大金控擬透過股份轉換取得元大投信百分之百股權，少數股東反彈的最大爭點之一，就是換股比例背後的評價基礎是否合理。資深媒體人周玉蔻今（10）日在電台節目《新聞放鞭炮》中質疑，元大投信旗下0050正受到市場高度關注，若元大投信未來成長率卻被估得過低，等於讓市場反問：元大投信是不是在唱衰自己的招牌商品？
少數股東委任律師施芸婷在節目中指出，元大投信目前是台灣ETF市場重要龍頭，旗下最具代表性的商品就是元大台灣50，也就是投資人熟悉的0050。她表示，依元大金控自身公開資訊，元大投信基金規模、市占率、受益人數與財務數字近年均持續成長，並非一家前景停滯的公司。
施芸婷提到，元大投信基金規模與受益人數近年大幅增加，獲利表現也持續攀升。她表示，從市場規模、受益人數與財務數字來看，元大投信近幾年發展趨勢明顯向上，但元大金控提出的評價報告，對未來成長性的估算卻相當保守，引發少數股東質疑。
她指出，評價報告中對元大投信未來成長率採取約2%的假設，與少數股東感受到的市場熱度、ETF規模成長與公司獲利表現有明顯落差。她強調，少數股東不是要求公司用不合理的高估值，而是希望公司說清楚，為什麼一家具備成長動能的投信公司，在股份轉換評價中，未來成長會被估得如此低。
周玉蔻在節目中直言，這個邏輯讓人難以接受。她說，元大投信旗下0050近年成為投資人高度熟悉的ETF商品，若元大投信自己在估值時把未來成長抓得只有2%，外界自然會問：那投資人還要怎麼看0050？這是否等於唱衰元大投信自己的招牌商品？
她指出，元大金控一方面想百分之百取得元大投信，顯示元大投信具有高度戰略價值；另一方面，卻在評價中採取極保守的成長假設，這中間存在明顯矛盾。若元大投信真的前景有限，元大金控為什麼急著要百分之百持有？若元大投信前景很好，為什麼少數股東的持股價值不能被合理反映？
施芸婷表示，依目前提出的股份轉換方案，元大投信1股約可換元大金控5.283股，但少數股東關心的不只是表面比例，而是比例背後的評價方法。若成長率假設過低，換股比例就可能低估元大投信真正價值，進而影響少數股東財產權。
周玉蔻表示，企業要收購少數股東股份不是不可以，但應大方提出合理價格。她說，元大投信近年受惠ETF市場成長，旗下0050更是台灣投資人高度信任的商品，若評價基礎無法說服少數股東與社會，就會讓人質疑大型金控是否利用資訊、資源與股權優勢取得不公平利益。
她進一步表示，這件事也不只影響少數股東。0050牽動龐大投資人信任，元大投信的公司治理與評價邏輯，會影響一般投資人對投信業與ETF市場的信心。
施芸婷呼籲，金管會在審查本案時，應針對成長率假設、評價方法、折現基礎、同業比較與換股比例合理性逐一檢視。若少數股東已提出具體疑義，主管機關就不應照單全收公司提出的報告，而應要求補充說明或第三方評價。
周玉蔻最後強調，元大投信案的核心不是一個數字之爭，而是金融市場是否能建立公平、透明、可信任的併購評價制度。她說，若大型金控可以一邊享受ETF成長紅利，一邊用保守估值取得少數股東股份，金管會就更有責任介入審查。
（圖片來源：AI示意圖）
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