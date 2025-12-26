0050正2報酬遠勝大盤！350元股王啟動分割 1/7至1/26電子投票開跑

財經中心／師瑞德報導

台股2025年行情火熱，槓桿ETF股王00631L股價衝破350元，成立至今報酬率高達1650%，更有投資人分享透過此標的狂賺8000萬。為優化交易便利性，元大台灣50正2預計於1/7至1/26進行分割投票，若通過股價將回歸20元級距，吸引單周57.7億資金提前卡位。（AI製圖）

隨美股標普500指數在聖誕節前創下歷史新高，台股今（26）日也延續漲勢。其中最吸睛的莫過於 ETF 股王元大台灣50正2（00631L），股價已衝上350元大關。PTT 更有網友分享，2025年僅憑00631L 為核心，配合股票質押再投入，總獲利突破8000萬台幣，引發市場熱議。

00631L自 2014年以20元掛牌以來，截至目前漲幅高達1,650%，遠超 0050同期的463%。推廣該標的的達人「大仁哥」指出，只要看好台股長期走多且能承受波動，00631L的報酬率可達0050的三倍，對於想節省時間成本的小資族而言，是更具效率的工具。

由於股價飆漲驚人，元大投信宣布00631L將進行分割投票。若通過後，股價將回到約20元的平易近人價格。此舉吸引投資人瘋狂搶進，近一周申購量暴增57.7億元。

根據議程，凡於26日收盤持有該 ETF 的投資人皆具投票資格。電子投票將於1月7日上午7時起跑，至1月26日深夜止。投資人可透過「股東 e 服務」或「集保 e 手掌握」APP 進行線上投票，共同決定這檔槓桿股王的未來走向。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

