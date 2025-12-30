0050破兆元門檻 謝金河讚：ETF好進好出、資金流動更有效率
台股昨（29）日再度創新高，熱門ETF元大台灣50（0050）今（30）日更超越兆元門檻達到1.0094兆，對此財信傳媒董事長謝金河分享，寬量執行長李鴻基曾示警：「台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線，台股兩極化，已經形成國安問題」，他說，這個講法太簡略，容易造成誤導。
謝金河說明，其實全世界股市都有競爭集中化的現象，例如，美國科技七雄市值超過20兆美元，羅素2000的全部加起來也沒有那麼多；南韓前兩大的三星，海力士比重也很高。這個現象和全球影響力愈來愈大的被動型基金有關。
謝金河提到，美國規模最大的Vanguard s&p500ETF（VOO）規定模8292.5億美元。Ishare s&p 500 ETF（IVV）規模7782.17億美元，SPDR標普500ETF（SPY）規模7042.5億美元。這個規模快追上JP Morgan，Walmart的市值，可以想見美國ETF規模有多大？
謝金河指出，台灣的ETF在23年規模1.46兆台幣，24年到1.53兆，今年到11月增加至3.6兆，可以想見有愈來愈多的民眾把錢投注到ETF。其中最具代表性的是元大0050，規模越過兆元門檻達1.0094兆台幣，這是新的里程碑。
謝金河直言，如果再把0056，00878及00919前四名的ETF加總，規模高達2.4兆元，這和房地產全年成交金額相當。這顯示資金流動愈來愈有效率，而且高資產的人愈來愈重視流動性。ETF好進好出，加上以大市值公司為標的，逐漸成為市場顯學。
謝金河坦言，今年上市及上櫃的公司超過70家，如果沒有特色，很難在資本市場脫穎而出，鴻勁一上市立刻創造逾5000億元的市值，成為第15大企業，相當不容易。他強調，在AI的領軍下，大市值企業千錘百煉，價值愈來愈高，但那些跌破年線的企業也不用氣餒，努力改造，交出成績單，今年像南亞，台玻因為電子材料都站在年線上，這些在年線下的企業，也許是2026年的機會。
