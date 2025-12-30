0050規模上兆元！謝金河：資金流動愈有效率

▲財訊傳媒董事長謝金河表示，元大台灣50（0050）12月30日規模越兆元門檻達1.0094兆元，這是新的里程碑。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台北股市2025年寫下多次驚奇，昨（29）日再創新高點，不僅如此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，元大台灣50（0050）12月30日規模越兆元門檻達1.0094兆元，這是新的里程碑。

謝金河首先點出，寬量執行長李鴻基示警：「台灣只有台積電賺錢，有1200家公司跌破年線」，他警告台股兩極化，已經形成國安問題！這個講法太簡略，容易造成誤導。

謝金河認為，其實全世界股市都有競爭集中化的現象，例如，美國科技七雄市值超過20兆美元，羅素2000的全部加起來也沒有那麼多。韓國前兩大的三星、海力士比重也很高。這個現象和全球影響力愈來愈大的被動型基金有關。

美國規模最大的Vanguard S&P 500 ETF（VOO）規模8292.5億美元。Ishare S&P 500 ETF（IVV）規模7782.17億美元，SPDR標普 500 ETF（SPY）規模7042.5億美元。這個規模快追上JP Morgan、Walmart的市值，可以想見美國ETF規模有多大？

謝金河指出，台灣的ETF在2023年規模1.46兆元新台幣，2024年到1.53兆元，今年到11月增加至3.6兆，可以想見有愈來愈多的民眾把錢投注到ETF。最具代表性的是元大0050，12月30日的規模越過兆元門檻達1.0094兆元台幣，這是新的里程碑。

此外，如果再把0056、00878及00919前四名的ETF加總，規模高達2.4兆元，這和房地產全年成交金額相當。這顯示資金流動愈來愈有效率，而且高資產的人愈來愈重視流動性。ETF好進好出，加上以大市值公司為標的，逐漸成為市場顯學。

謝金河認為，今年上市及上櫃的公司超過70家，如果沒有特色，很難在資本市場脫穎而出，鴻勁一上市立刻創造逾5000億元的市值，成為第15大企業，相當不容易。

謝金河表示，在AI的領軍下，大市值企業千錘百煉，價值愈來愈高！那些跌破年線的企業也不用氣餒，努力改造，交出成績單，今年像南亞、台玻因為電子材料都站在年線上，這些在年線下的企業，也許是2026年的機會！

