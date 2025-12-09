0050規模正式突破兆元 經理費率將朝0.05％下降

0050於2003年6月30日上市掛牌，迄今已逾22年。（圖／方萬民攝）

元大台灣50（0050）最新規模1兆零40億元，正式突破兆元大關，收盤股價63.70元；同時進入規模逾1兆元之部分經理費率0.05％的最低區間，在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，最新規模1兆零40億元計算，經理費率已降至約0.095％，未來將持續朝0.05％下降。

最近五檔大型ETF成分股季度調整，0050納入貿聯-KY、致茂、健策與南亞科，新成分股以AI概念股為主，統計0050成分股的台灣市值覆蓋率達75％，企業獲利更佔整體上市企業約80％。

國內首檔ETF 0050在台股市值成長與申購金額帶動下，12月8日規模超越兆元大關。據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日，0050今年以來淨申購3,483億，至最新規模1兆零40億元。

0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數從4,800點至突破28,000點、上市企業市值成長逾8倍的過程。成立以來至11月28日含息報酬率1,261％，以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6％。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

