0050規模破兆創紀錄 22年長線報酬率驚人曝光！

財經中心／余國棟報導

從長期投資角度，0050成立以來至11月28日含息報酬率1,261%，以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。（示意圖／PIXABAY）

元大台灣50(0050)投資台灣上市市值前50大企業，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業，為投資人追求報酬表現。國0050昨(8)日在台股市值成長與申購金額帶動下，規模超越兆元大關，再創台灣ETF發展全新篇章，彰顯台股長線投資價值。據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日，0050今年以來淨申購3,483億，至最新規模1兆零40億元，為台灣ETF存股首選。

廣告 廣告

0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數從4,800點至突破28,000點、上市企業市值成長逾8倍的過程，22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，高效率參與台股行情，引領投資人認同台股長期投資價值，改變頻繁進出的價差操作。

從長期投資角度，0050成立以來至11月28日含息報酬率1,261%，以每年250交易日換算年化報酬率約為12.6%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。規模突破兆元後，0050進入規模逾1兆元之部分經理費率0.05%的最低區間，在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，最新規模1兆零40億元計算，經理費率已降至約0.095%，未來將持續朝0.05%下降，有利長期投資。

0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，分析師提醒，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／美股謹慎回檔、Fed會議前市場步步為營 亞股氣氛穩健

台股盤前／Fed會議登場在即！費半逆勢走揚 台股開盤拼紅盤延續多頭

盤後籌碼／外資大買140億！台股飆漲322點 買超前五3檔金融入列

AI獲利狂噴七季 首檔打包AI供應鏈就屬它！

