0050規模破兆 受益人數逾200萬

台灣ＥＴＦ龍頭００５０資產規模突破一兆元大關、受益人數飛躍二百萬人，與台灣的未來一起成長。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

台灣ＥＴＦ龍頭元大台灣五０（００５０）二０二五年創下資產規模突破一兆元大關、受益人數飛躍二百萬人等重要里程碑，台灣證券交易所董事長林修銘二日表示，除了台積電，００５０是另一個台灣之光。

林修銘指出，買賣簡單、容易入手的ＥＴＦ，已成為台灣民眾重要的投資工具，平均每四人就有一人參與ＥＴＦ發展，在全世界相當少見。

林修銘特別提到００５０是台灣最老牌的ＥＴＦ，其投資組合鎖定台股市值前五十大企業，展現出台灣最重要的競爭力；且００５０自二００三年成立以來，成分股的變化，也反映出台灣經濟轉型的軌跡，００５０可說是伴隨台灣經濟成長。

廣告 廣告

林修銘並指出，台灣上市公司總市值二０二六年初剛衝破百兆元大關，而００５０早一步於二０二五年十二月資產規模突破兆元大關，創下台灣ＥＴＦ新里程碑，是另一個台灣之光。

元大投信董事長劉宗聖則表示，００５０除了資產規模破兆，受益人數超過二百萬人是重要關鍵數字，代表台灣走向投資全民化。

劉宗聖分析００５０的投資人結構，持有一至十張的投資人占比超過半數。而且這二百萬人裡面，透過零股交易有七十萬人，透過定期定額也有七十萬人，顯示很多投資者是透過小額累積的方式參與００５０。