0050規模破兆！成立22年寫台股ETF里程碑 元大投信這樣說

臺灣第一檔ETF：元大臺灣50(0050)，資產規模正式突破1兆元，受益人數超過200萬人，再度改寫台股ETF新紀錄。對此，臺灣指數公司與證交所、元大投信及FTSE Russell，今天合辦「全民共享·榮耀臺灣：ETF新里程與普惠金融展望」記者會，集保董事長林丙輝也出祝賀，共同見證此一歷史里程碑。

0050追蹤臺灣50指數，鎖定台股市值前50大股票，從2003年成立以來至2026年1月底，於突破兆元的過程中，也反映了台股上市企業的上市市值成長同步突破百兆，創造0050同期間1511%投資成果。

去（2025）年，0050調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻，再度為0050帶來新買氣，去年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3359億元、單月定期定額金額突破70億元新高。

截至1月底，0050經理費率已降至0.089% ，未來將持續朝0.05%下降。

截至今年1月底，0050投資人數高達219萬。其中，0至19歲連續第三年，年增約10萬人水準；30到39歲青壯年，佔全體受益人的26.7%，穩居所有年齡層冠軍。在過去半年(2025/7～2026/1)，這個年齡層的投資人就激增了21.1萬人。

延續上半年的強勁成長，這半年來(2025/7～2026/1)，1到19歲這個最年輕的族群受益人數成長率仍高達96.2%，幾乎是呈現「翻倍」的態勢，也是連續兩次半年調查中，成長率都超過95%。

值得注意的是，如果單看「持有零股（不滿一張）」的數據，這半年內，1到19歲的零股投資人成長率更是高達110%，顯示0050也成為散戶投資人的心頭好。

放眼國際，0050也是快速竄升的明星ETF，在亞洲ETF市場排名規模第9大，其中前8大多有日本央行、中國匯金公司挹注，只有0050主要是由散戶投資，如果以此角度來看，0050已是亞洲最大的散戶可投資ETF。

0050快速成長，也讓指數編制商FTSE Russell與有榮焉，該公司CEO Fiona Bassett昨天特地搭機來台，表達對0050祝賀之意，並致贈紀念品給證交所與元大投信（如下圖，記者李錦奇攝影）。

證交所董事長林修銘致詞表示，2025年臺灣ETF資產規模成長18%，達7.59兆新臺幣，已穩居亞太第三大ETF市場，不論是總成交值及受益人次都同步攀升，受益人次更突破1500萬人，顯示ETF已成為國人理財與參與資本市場的重要工具。

證交所金融商品部經理卓碧華指出，臺股ETF是投資人參與度最高、最核心的國民理財工具，資產規模達3.91兆元，超過整體市場一半，受益人次超過1千萬人次(約74%)，去年以來，因政策開放發行新型態(含主動式、被動式平衡型及臺日跨境等)ETF，規模成長快速。

臺灣指數公司也扮演關鍵角色，2016年成立後，與FTSE Russell合作臺灣永續指數，為台灣第一檔綜合ESG指數，且已廣泛應用於政府基金投資指標、ETF、主動式基金、指數基金、指數期貨等商品，合計資產規模約1459 億元。2025年雙方合作更進一步延伸至多資產指數、聯名指數。

元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要台灣上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

