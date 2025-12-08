0050規模突破1兆創台股ETF紀錄 整體經理費率降至0.0948%！

國內首檔ETF：元大台灣50(0050)，在台股市值成長與申購金額帶動下，今（8）日規模超越1兆元大關，再創台灣ETF史上新高記錄，也彰顯台股長線投資價值。

更讓投資人開心的是，隨著0050規模突破兆元，其中，規模逾1兆元的部分，經理費率採計0.05%的最低區間（如下表），以最新規模1兆零40億元計算，整體經理費率，已降至約0.0948%，。

0050經理費計算方式，是採分層階梯式計算。規模1000億(含)以下之部分，費率0.15%；逾1000億(不含)～5000億(含)之部分，費率0.1%；逾5000億(不含)～1兆(含)之部分，費率0.08%；逾1兆(不含)之部分，費率0.05%。

換句話說，整體架構是隨著規模成長，經理費率隨之下降。

0050投資台灣上市市值前50大企業，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業，為投資人追求報酬表現。

據證交所、投信投顧公會資料統計至12月8日，0050今年以來淨申購3483億，至最新規模1兆零40億元。

元大投信指出，0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數當時才4800點，如今突破2萬8000點、上市企業市值成長逾8倍的過程，22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

從長期投資角度，0050成立以來至今年11月28日，累計含息報酬率1261%，以每年250個交易日換算，年化報酬率約為12.6%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

