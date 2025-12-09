0050規模跨越兆元 台股ETF總規模衝3.8兆元寫紀錄

國內首檔ETF元大台灣50（0050）再度寫下新里程碑，昨（8）日規模站上兆元大關，再創台灣基金業的發展全新篇章。0050在台股ETF中規模市占26.2%、投資人數來到197.87萬人，為當之無愧的國民ETF，也推升台股ETF總規模來到3.82兆元，同步改寫新紀錄。

除了0050外，昨日還有十檔台股ETF規模也同步締造新猷，包含：富邦科技、國泰台灣領袖50、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、野村臺灣新科技50、主動野村臺灣優選、主動野村台灣50、中信小資高價30、兆豐藍籌30、群益臺灣加權正2。其中，同樣有分割助攻的富邦科技，昨日也跨越500億元大關，來到507.28億元。

台股重新收復28,000點關卡，連帶助攻76檔台股ETF總規模突破3.8兆元，這也是連續第五個交易日創高。

0050投資台灣上市市值前50大企業，市值選股加上追蹤指數操作，大幅降低選股與擇時風險，透過長期持有市值成長居前的指標台股企業，為投資人追求報酬表現。

據證交所、投信投顧公會資料，統計至昨日，0050今年以來淨申購3,483億元，至最新規模1兆40億元，為台灣ETF存股首選。

元大投信指出，0050於2003年6月30日上市掛牌，參與加權股價指數從4,800點至突破28,000點、上市企業市值成長逾八倍的過程，22年來已成為許多投資人進入台股、定期定額存股的第一哩路。

從長期投資角度，0050成立以來至11月28日含息報酬率1,261%，以每年250個交易日換算，年化報酬率約為12.6%，陪伴台灣投資人長線共享台股成長果實。

規模突破兆元後，0050進入規模逾1兆元的部分經理費率0.05%的最低區間，在規模成長、經理費率隨之下降的架構下，以最新規模1兆40億元計算，經理費率已降至約0.095%，未來將持續朝0.05%下降，有利長期投資。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

