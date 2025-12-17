0050變「台積電ETF」？權重破60% 分散失衡 改買「這檔」賺更多！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

0050被視為最代表台股的ETF，但當台積電（2330）權重一路攀升超過60%，「分散投資」功效逐漸失靈時，投資人還有更好的選擇嗎？

元大台灣50（0050）為何要有50檔成分股？因為要具備「分散性」！然而根據元大投信最新資料，台積電（2330）在0050的權重已高達62.1%，其他49檔成分股卻僅分配到37.9%，嚴重「貧富不均」的情況下，會有何種影響呢？以下分兩個情況討論。

情況1：台積電漲停，其他49檔跌停。如果台積電漲停板，貢獻給0050的漲幅為62.1%×10%＝6.21%；如果其他49檔跌停，則會帶動0050下跌3.79%。整體合計起來，影響0050的幅度為：6.21%－3.79%＝2.42%，0050上漲。

情況2：台積電跌停，其他49檔漲停。影響0050的幅度為：‒6.21%＋3.79%＝‒2.42%，0050依然下跌。

市值掛帥設計 0050越來越像台積電

從上面的說明可以看出，0050已然是「成也台積電、敗也台積電」，其他的49檔成分股已經失去制衡台積電的力量。0050就相當於「62.1%台積電」。會發生這種狀況，主要還是0050的指數設計跟不上時代的腳步。

0050是追蹤「台灣50指數」，該指數有兩大特點：⑴挑選台灣市值前50大企業、⑵依市值大小分配權重。來思考一下：

1.市值大不一定最賺錢：拿塑化大廠台化（1326）為例，因為市值夠大，一直都是0050的成分股，2018年9月股價更高達130元。然而近幾年獲利直線下滑，導致股價溜滑梯，在2025年3月跌破30元大關後，市值嚴重縮水而被0050剔除。但是在130元跌到30元的這段期間，0050依然持有台化，也就造成了損失。

2.依市值決定權重：2025年10月14日台積電收盤價為1,425元，用股本2,593億元計算，市值高達37兆元。拿0050第2大成分股鴻海（2317）來比較，鴻海市值為2.86兆元。連鴻海這麼大的跨國企業，市值也僅有台積電的7.7%，更不要說其他48檔成分股了。

0050是用市值大小來決定權重，台積電又是怪獸等級的存在，導致台積電在0050的權重越來越高，相對地就是其他49檔的權重越來越少，0050會越來越像台積電。

由此可看出，0050最大的問題有兩個：⑴用市值選股（而非獲利）、⑵依照市值來決定權重。其實金管會早就看出這個問題，訂下了俗稱的「台積電條款」，規定ETF單一成分股權重不得超過30%，目的是為了維持ETF持股的分散性（2025年金管會又修正，ETF持有台積電的權重放寬到與大盤相同，目前為41%。）

分散性佳、不以市值選股 00881報酬更亮眼

接著拿國泰台灣科技龍頭（00881）來說明「分散性」對市值型ETF的重要性。從下表可以看出，00881的台積電權重為32.85%，遠小於0050的62.1%，表示00881可以多拿出29.25%的權重，分配給其他的成分股。

我想要提醒一下讀者，台積電是全台灣最賺錢的公司，但卻不是報酬率最高的。舉例來說，今年以來，台達電（2308）的報酬率是台積電的4倍。但是因為0050過度集中在台積電，台達電的權重僅為3.42%，就算台達電大漲了139.6%，貢獻給0050的報酬率只有少少的4.77%（=139.6%X3.42%）。反觀00881，台達電的權重是9.36%，貢獻給00881的報酬率為13.06%（=139.6%X9.36%），貢獻度是0050的2.74倍。

可以說，0050是被台積電拖著走，當台積電股價持續上漲，在0050裡面的權重也會持續攀升，於是就產生「不如直接買台積電，報酬率還比0050高」的聲音。

幫大家複習一下ETF的精神，為何要持有一籃子股票？因為要有「分散性」。相較於0050，00881有兩大優點：⑴分散性較佳，好公司有表現的空間；⑵用獲利來選股（近4季累積EPS＞0），拋棄只用市值選股。所以00881上市以來的報酬率，也是勝過0050的。

20251126-111.png

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

