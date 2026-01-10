0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關





農曆年還沒到，許多投資人已先收到一份「自己發給自己的紅包」！兩大國民ETF——元大台灣50（0050）與元大台灣高股息（0056）日前同步公告最新配息，除息日皆為1月22日，最後買進日1月21日、發息日為2月11日，讓合計超過350萬名受益人能在過年前一週，先領到一筆紅包入帳。

0050最新公告2026年上半年每受益權單位配息1元，相較2025年7月的0.36元大幅成長，消息一出，引發203萬名受益人熱烈討論。配息公告後，台股大盤於1月2日衝高，0050盤中一度創下67元新高，終場收在66.95元，單日漲幅達2.06%，單季殖利率約1.49%。

另一檔國民ETF—0056，本次則配發0.866元，單季殖利率約2.33%。根據集保結算所統計，目前0056受益人數逾153萬，兩檔ETF合計超過350萬投資人，只要在1月21日前進場，都能參與這次除息，在農曆年前收到一份「不用看老闆臉色」的紅包。

高股息退燒？0056「連續配息」邁入第16年

近年市場對高股息ETF的熱度有所降溫，但0056的配息紀錄，卻仍持續累積。若2026年第一季順利除息，0056的連續配息紀錄將正式邁入第16年。回顧2025年，0056全年累積配發金額更續創歷年新高，全年共配發3.872元。

元大高股息ETF研究團隊也指出，0056是市場上唯一採「預測未來一年現金股息殖利率」作為選股核心的高股息ETF。由於現金股息與企業營運表現高度相關，其成分股同時隱含成長因子。

在台股轉向以AI為主要成長動能的結構下，0056現階段相關成分股比重已接近4成，在企業獲利預期提升下，有機會進一步挹注現金股利發放，展現高股息投資的特色。

0056 歷年配息狀況

年份／時期 除息日 發放日 每單位配息（元） 備註 2026 第1季 2026/01/22 2026/02/11 0.866 連續配息第16年 2025 第4季 2025/10/23 2025/11/14 0.866 — 2025 第3季 2025/07/21 2025/08/08 0.866 — 2025 第2季 2025/04/23 2025/05/14 1.07 — 2025 第1季 2025/01/17 2025/02/20 1.07 — 2024 第4季 2024/10/17 2024/11/12 1.07 — 2024 第3季 2024/07/16 2024/08/09 1.07 — 2024 第2季 2024/04/18 2024/05/15 0.79 — 2024 第1季 2025/01/17 2025/02/21 0.7 —

單位：元／每受益權單位

0050發1元殖利率不高？「像買大送小」

長期關注ETF投資的「艾蜜莉—自由之路」形容，0050與0056這次的配息，「就像是兩位國民乾爹直接幫大家包紅包、加薪」。

她直言，0056在降息風波後，已連續第三季配出0.866元，對於曾擔心配息縮水的投資人來說，是一種安心訊號；而0050這次給的「1元驚喜」，雖然殖利率不高，但重點從來不在股息本身。

艾蜜莉指出，0050本質上是「跟著大盤成長」的市值型ETF，「這1元就像是買大送小的禮物」，真正的主餐，是長期持有過程中，股價與市值的成長。

0050 歷年配息狀況

年份／時期 除息日 發放日 每單位配息（元） 備註 2026 上半年 2026/01/22 2026/02/11 1.0 最新調升，單季最高 2025 下半年 2025/07/21 2025/08/08 0.36 分割後首次 2025 上半年 2025/01/17 2025/02/20 2.7 — 2024 下半年 2024/07/16 2024/08/09 1.0 — 2024 上半年 2024/01/17 2024/02/21 3.0 —

單位：元／每受益權單位

她也提醒，這次配息的時間點格外「貼心」——2月11日入帳，恰恰落在農曆年前一週，「這筆錢一入帳，剛好拿去買新衣服、辦年貨，或者包給爸媽，完全不用動用原本的薪水」。

熟齡投資0050 vs 0056，施昇輝這樣選

不過，對進入人生下半場的熟齡族群來說，究竟選0050、還是0056好呢？理財作家「樂活大叔」施昇輝指出，對退休族群來說，理財的核心不再是「持續累積資產」，而是「穩定的現金流」。

他曾分析，退休後若已經有勞保老年年金、勞退金、定存利息或儲蓄險分紅等固定收入，但仍希望一年多出50萬元作為生活補充，就可以透過高股息ETF的股息來完成。

施昇輝以0056為例假設，若一年可配發2.5元股息（2025年實際配發3.872元），要創造一年50萬元現金流，約需持有200張。以2026年1月2日收盤價37.01元估算，投入金額約為740萬元：

每年配息：2.5元 × 200,000股 ＝ 50萬元 投入金額：37.01元 × 200,000股 ＝ 7,402,000元

若改以同樣金額投資市值型ETF如0050，1月2日收盤價為66.95元，只能買進約110.56張。雖然市值型ETF長期漲幅可能較佳，但因股息較低，勢必得透過「賣出部分持股」來補足現金需求。

施昇輝直言，對不少退休族而言，「張數減少」本身，就可能帶來心理壓力，影響安全感。

延伸閱讀： 明明勞退金額都一樣！他做錯「1決定」竟慘輸千萬…退休金放ETF十年翻4倍，50後必學「讓錢滾錢」

0050還能買嗎？回歸投資需求

目前0050股價已近逼70元，不少投資人忍不住問：「現在還能買嗎？」

專家指出，若投資人處在累積期，重視長期成長、資產擴大，0050所代表的整體市場成長，仍是重要配置。若已進入或即將進入退休階段，生活重心轉向穩定現金流，那麼像0056這樣配息紀錄長、現金流相對可預期的高股息ETF，則可能更貼近需求。

如同施昇輝所說：「今年股價漲跌，已經與我無關。」當投資不再是比賽，而是生活的一部分，選擇適合自己人生階段的工具，或許才是真正的安心。

熟齡投資小提醒

1、0050、0056同步配息，紅包時間點剛剛好 兩檔ETF除息日皆為1月22日、2月11日入帳，農曆年前一週現金到位，對仰賴現金流的熟齡族群特別有感。 2、0050重在「成長」，股息是加分不是主菜 0050本質是市值型ETF，股息殖利率不高，但長期跟隨大盤成長，適合仍在累積期、或希望資產持續擴大的投資人。 3、0056主打「現金流」，連續配息走得久 0056連續配息將邁入第16年，帳上仍有可分配收益與資本平準金，對需要穩定生活費來源的退休族較具吸引力。 4、退休理財，關鍵不在報酬率，而在安心感 施昇輝指出，退休後最重要的是「現金流」。高股息ETF能減少為了生活費頻繁賣股的心理壓力。 5、選ETF前，先問自己一句話：我現在需要什麼？ 如果在意資產成長，0050或許更適合；如果在意每年固定入帳的生活費，0056可能更貼近需求。

