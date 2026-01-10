0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關
農曆年還沒到，許多投資人已先收到一份「自己發給自己的紅包」！兩大國民ETF——元大台灣50（0050）與元大台灣高股息（0056）日前同步公告最新配息，除息日皆為1月22日，最後買進日1月21日、發息日為2月11日，讓合計超過350萬名受益人能在過年前一週，先領到一筆紅包入帳。
0050最新公告2026年上半年每受益權單位配息1元，相較2025年7月的0.36元大幅成長，消息一出，引發203萬名受益人熱烈討論。配息公告後，台股大盤於1月2日衝高，0050盤中一度創下67元新高，終場收在66.95元，單日漲幅達2.06%，單季殖利率約1.49%。
另一檔國民ETF—0056，本次則配發0.866元，單季殖利率約2.33%。根據集保結算所統計，目前0056受益人數逾153萬，兩檔ETF合計超過350萬投資人，只要在1月21日前進場，都能參與這次除息，在農曆年前收到一份「不用看老闆臉色」的紅包。
高股息退燒？0056「連續配息」邁入第16年
近年市場對高股息ETF的熱度有所降溫，但0056的配息紀錄，卻仍持續累積。若2026年第一季順利除息，0056的連續配息紀錄將正式邁入第16年。回顧2025年，0056全年累積配發金額更續創歷年新高，全年共配發3.872元。
元大高股息ETF研究團隊也指出，0056是市場上唯一採「預測未來一年現金股息殖利率」作為選股核心的高股息ETF。由於現金股息與企業營運表現高度相關，其成分股同時隱含成長因子。
在台股轉向以AI為主要成長動能的結構下，0056現階段相關成分股比重已接近4成，在企業獲利預期提升下，有機會進一步挹注現金股利發放，展現高股息投資的特色。
0056 歷年配息狀況
年份／時期
除息日
發放日
每單位配息（元）
備註
2026 第1季
2026/01/22
2026/02/11
0.866
連續配息第16年
2025 第4季
2025/10/23
2025/11/14
0.866
—
2025 第3季
2025/07/21
2025/08/08
0.866
—
2025 第2季
2025/04/23
2025/05/14
1.07
—
2025 第1季
2025/01/17
2025/02/20
1.07
—
2024 第4季
2024/10/17
2024/11/12
1.07
—
2024 第3季
2024/07/16
2024/08/09
1.07
—
2024 第2季
2024/04/18
2024/05/15
0.79
—
2024 第1季
2025/01/17
2025/02/21
0.7
—
單位：元／每受益權單位
0050發1元殖利率不高？「像買大送小」
長期關注ETF投資的「艾蜜莉—自由之路」形容，0050與0056這次的配息，「就像是兩位國民乾爹直接幫大家包紅包、加薪」。
她直言，0056在降息風波後，已連續第三季配出0.866元，對於曾擔心配息縮水的投資人來說，是一種安心訊號；而0050這次給的「1元驚喜」，雖然殖利率不高，但重點從來不在股息本身。
艾蜜莉指出，0050本質上是「跟著大盤成長」的市值型ETF，「這1元就像是買大送小的禮物」，真正的主餐，是長期持有過程中，股價與市值的成長。
0050 歷年配息狀況
年份／時期
除息日
發放日
每單位配息（元）
備註
2026 上半年
2026/01/22
2026/02/11
1.0
最新調升，單季最高
2025 下半年
2025/07/21
2025/08/08
0.36
分割後首次
2025 上半年
2025/01/17
2025/02/20
2.7
—
2024 下半年
2024/07/16
2024/08/09
1.0
—
2024 上半年
2024/01/17
2024/02/21
3.0
—
單位：元／每受益權單位
她也提醒，這次配息的時間點格外「貼心」——2月11日入帳，恰恰落在農曆年前一週，「這筆錢一入帳，剛好拿去買新衣服、辦年貨，或者包給爸媽，完全不用動用原本的薪水」。
熟齡投資0050 vs 0056，施昇輝這樣選
不過，對進入人生下半場的熟齡族群來說，究竟選0050、還是0056好呢？理財作家「樂活大叔」施昇輝指出，對退休族群來說，理財的核心不再是「持續累積資產」，而是「穩定的現金流」。
他曾分析，退休後若已經有勞保老年年金、勞退金、定存利息或儲蓄險分紅等固定收入，但仍希望一年多出50萬元作為生活補充，就可以透過高股息ETF的股息來完成。
施昇輝以0056為例假設，若一年可配發2.5元股息（2025年實際配發3.872元），要創造一年50萬元現金流，約需持有200張。以2026年1月2日收盤價37.01元估算，投入金額約為740萬元：
每年配息：2.5元 × 200,000股 ＝ 50萬元
投入金額：37.01元 × 200,000股 ＝ 7,402,000元
若改以同樣金額投資市值型ETF如0050，1月2日收盤價為66.95元，只能買進約110.56張。雖然市值型ETF長期漲幅可能較佳，但因股息較低，勢必得透過「賣出部分持股」來補足現金需求。
施昇輝直言，對不少退休族而言，「張數減少」本身，就可能帶來心理壓力，影響安全感。
延伸閱讀：
明明勞退金額都一樣！他做錯「1決定」竟慘輸千萬…退休金放ETF十年翻4倍，50後必學「讓錢滾錢」
0050還能買嗎？回歸投資需求
目前0050股價已近逼70元，不少投資人忍不住問：「現在還能買嗎？」
專家指出，若投資人處在累積期，重視長期成長、資產擴大，0050所代表的整體市場成長，仍是重要配置。若已進入或即將進入退休階段，生活重心轉向穩定現金流，那麼像0056這樣配息紀錄長、現金流相對可預期的高股息ETF，則可能更貼近需求。
如同施昇輝所說：「今年股價漲跌，已經與我無關。」當投資不再是比賽，而是生活的一部分，選擇適合自己人生階段的工具，或許才是真正的安心。
熟齡投資小提醒
1、0050、0056同步配息，紅包時間點剛剛好
兩檔ETF除息日皆為1月22日、2月11日入帳，農曆年前一週現金到位，對仰賴現金流的熟齡族群特別有感。
2、0050重在「成長」，股息是加分不是主菜
0050本質是市值型ETF，股息殖利率不高，但長期跟隨大盤成長，適合仍在累積期、或希望資產持續擴大的投資人。
3、0056主打「現金流」，連續配息走得久
0056連續配息將邁入第16年，帳上仍有可分配收益與資本平準金，對需要穩定生活費來源的退休族較具吸引力。
4、退休理財，關鍵不在報酬率，而在安心感
施昇輝指出，退休後最重要的是「現金流」。高股息ETF能減少為了生活費頻繁賣股的心理壓力。
5、選ETF前，先問自己一句話：我現在需要什麼？
如果在意資產成長，0050或許更適合；如果在意每年固定入帳的生活費，0056可能更貼近需求。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生
0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花
勞保投保薪資「最高5年45800元」就安了？「雙年金」還能兩頭拿？錯誤操作讓你退休賠大了！
其他人也在看
7天飆46%後急煞車！三大法人重砍「它」逾2.3萬張居冠 外資下手最狠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（9）日加權指數開高震蕩翻黑，一度跌破3萬點大關，終場收在30,288.96點，下跌71.59點、跌幅0.24%。據證交所盤後籌碼...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 1 天前 ・ 5
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
台積電年營收3.8兆寫史上最強！上月3350億元卻「月減2.5%」 股民驚喊慘了：不是產能爆發？
晶圓代工龍頭「權王」台積電今（9日）收盤公布去年12月營收，為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，雖然去年全年營收約新台幣3.8兆元，首度破3兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高，但股民看營收月減，哭喊「慘了」、「不是產能爆發」、「尾盤有人先偷看，直接跑喔」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 13
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
台積電攻略2／不是「不能買」是「不能亂買」 杜金龍公開兩段式操作策略
台積電在2026年火力全開，一度攻上1,705元天價，市場熱度爆表，真的可以任何價位都無腦多？台股老先覺杜金龍提醒，不是「不能買」，而是「不能亂買」，他在《錢鏡你家》節目中提到，台積電長線基本面沒有問題，但短線已進入高檔震盪區，反而要適度降低持股，銀彈要這樣打才不容易受傷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13
衛星概念PCB逆勢噴！華通爆9萬張大量漲停 分析師這樣看
衛星概念PCB股華通（2313）今（9）日股價表現相當強勢，更挾帶9萬張大量在盤中飆上漲停，再度創下高價。啟發投顧分析師郭憲政指出，記憶體族群被關禁閉後資金流入題材股，華通本身雖創高，不過上檔還有機會，然短線創高不急追，若拉回至百元左右可適度留意。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三大法人玩隔日冲？「這檔」爆量挫半根遭外資、自營商聯手下殺 網哀：就說不能買
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收盤30,360.55點，跌74.92點，跌幅0.25%，三大法人合計賣超116.04億元，觀察今日三大法人賣超個股前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體慘摔！旺宏拉5漲停後暴跌近8%炸443億成交額 「這面板股」連2跌13%噴量46萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近日飆漲的記憶體及面板族群今（9）日全面走跌，台股大盤也收黑，終場下跌71.59點，跌幅0.24%，加權指數來到30288.96點，成...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 9
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
抽籤賺紅包！抽中環宇‑KY可望賺逾8萬元 下周還有3檔接力
新春抽籤行情開跑！環宇‑KY（4991）今（9）日啟動現金增資申購，抽中潛在獲利逾8萬元。下周一還有3檔包含大東電（1623）、億而得‑創（6423）、旅天下（6961）也將接力申購，報酬率最高上看六成，可把握新春抽籤機會。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜
晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
信驊衝7825元新天價 寫台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2026年1月8日電）台股股王信驊(5274)再創新天價，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊2025年總營收首度突破新台幣90億元關卡，達90.85億元，年增40.64%。在客戶需求依然熱絡下，信驊預期，2026年第1季可望延續營收逐季創高的趨勢，季營收有機會攀高到26億至27億元，較2025年第4季營收24.43億元再成長6.4%至10.5%。信驊營運展望樂觀，市場買盤湧入推升，繼2025年11月13日突破大立光(3008)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續不斷創高，今天盤中達7825元，再創歷史新高，上漲445元，漲幅逾6%，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 3
【新股賺紅包1】年終紅包10萬自己賺！10檔新股3大股市名師最看好長廣、大東電
2026年一開春，新股抽籤（IPO申購）市場熱度升溫，年初已有約10檔新股陸續開放申購，吸引不少投資人搶進「自己賺年終紅包」。《Yahoo股市》專訪三大股市名師，選出心目中最佳新股黑馬，比對重疊標的發現，長廣（7795）、大東電（1623）最獲分析師青睞，其中長廣預估抽中1張上看13.7萬元，原因也同步出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 2
台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地365公頃約半個竹科
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）敲定位於美國亞利桑那第二塊建廠用地了！台積電今（8）日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元（約新台幣逾56.55億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，面積達365.2651萬平方公尺（約365.2651公頃），接近新竹科學園區面積的一半，再加上自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
不是0050和正2！台股今年以來最強ETF出爐，這匹黑馬狂奔14%
馬年即將報到，台股在2026年開局率先衝鋒突破3萬點，正當許多投資人聚焦由台積電帶動的0050或加權指數正2等指標性ETF，其實今年以來表現最好的另有其人，受惠於太空衛星股暴走式上漲，第一金太空衛星（00910）漲幅超過14%。美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道，中型太空衛星股價受惠力道加大，2026年短短5個交易日，Solactive太空衛......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 3
史上新高！台積電2025年營收3.8兆元 年增32％合乎預期
台積電（2330）今公布12月營收，12 月合併營收約為新台幣 3,350 億 300 萬元,較上月減少了 2.5%,較去年同期增加了 20.4%。累計 2025年 1 至 12 月營收約為新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元,較去年同期增加了 31.6%。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 85