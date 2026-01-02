0050配息1元、0056連3季不變 想領息最晚這天買！

逾356萬位投資人請留意！元大台灣50（0050）、元大高股息(0056)元月除息初估出爐，0050每受益權單位預估配發1元，優於上次的0.36元；0056初估配息0.866元，連3季不變。

以今天的收盤價計算，每半年除息的0050，此次殖利率約1.49％，年化殖利率約2.98％；每季除息的0056，本次殖利率約2.34％，年化殖利率約9.3％。

0050跟0056都將在1月22日除息，想參與配息的投資人，最晚要在1月21日前買進並持有，配息發放日則在2月11日。

0056去（2025）年累積配發金額續創歷年新高，截至2025年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

依集保結算所、證交所資訊，0056 近一年投資人數增加約28.3萬人，2025全年獲1441億淨申購，投資人數與規模均創歷史新高。

元大高股息(0056)ETF研究團隊指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力，在企業獲利預期提升，進而挹注現金股利發放下，反映高股息投資特色。

同時，0056追蹤的臺灣高股息指數持續與時俱進，除了2023年擴充成分股至50檔，降低個股影響性，2025年再針對成分股財務透明度、股利預測準確度，以及股價表現穩定度新增檢核標準，持續優化投資組合。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

