0050金雞母！元大金狂賺365億破紀錄 股價市值雙創高、股東嗨翻
財經中心／師瑞德報導
持有元大金（2885）的股東們，今（8）日恐怕是笑著醒來！受惠於台股攻上3萬點、日均量能爆發，加上國民ETF 0050規模不斷壯大，元大金控今日公布2025年自結獲利，全年稅後淨利高達365.21億元，EPS來到2.74元，雙雙創下歷史新高。在亮麗財報加持下，元大金今日股價與市值也同步改寫歷史新紀錄，穩坐「證券型金控」霸主寶座。
五福臨門！金控帶領4大子公司同步登頂
2025年對元大金來說，絕對是「大豐收」的一年。不只金控本身獲利破紀錄，旗下四大子公司——元大證券、元大銀行、元大投信、元大期貨，全年獲利也全數創下歷史新高，上演難得一見的「五福臨門」全壘打行情。
其中，最大的功臣莫過於「元大證券」。受惠於12月台股日均量達6,181億元的驚人熱度，證券經紀手續費收入大進補，單月稅後淨利就高達27.51億元，堪稱集團最強的「印鈔機」。
0050規模衝兆元 元大金跟著「躺贏」
市場分析，元大金能有如此狂暴的表現，與旗下發行的國民ETF 0050（元大台灣50）密不可分。隨著0050規模突破兆元大關，帶動管理費收入與周邊效應，加上台股交投熱絡，讓以證券、投信為主體的元大金成為這波多頭浪潮下的最大贏家。
在銀行部分，獲利來源主要依靠利息淨收益及財管手續費，表現穩健，12月單月貢獻稅後淨利4.51億元。
壽險業務拓展致虧損 瑕不掩瑜
唯一的小遺憾在於人壽部門。元大金表示，人壽12月經常性收益雖然穩定成長，但因為業務持續拓展、累積長期獲利動能，導致年末保單成本增加，當月產生稅後損失5.83億元。不過，這絲毫不影響金控整體的亮眼表現。
法人指出，隨著台股2026年開春氣勢如虹，元大金在證券龍頭地位穩固、ETF規模持續擴大的雙引擎驅動下，今年營運展望依舊樂觀，股價與市值創新高後，後市仍值得期待。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
畢業就買車？國泰金MA「首年年薪破百萬」 77個名額搶破頭
兆元霸主發錢了！0050霸氣配息 126萬人「這天」爽領開春大紅包
台股首檔「不配息」ETF來了！凱基009816強攻複利 股息自動滾入賺更多
鴻海不只造 iPhone！佈局「數兆美元」新戰場 下一個金雞母是它
其他人也在看
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 2 小時前 ・ 2
【Follow 法人】兩樣情！二哥聯電獲外資狂掃5萬張 台積電反遭提款近450億元
台股今（7）日成交量創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。觀察外資買賣超，今日價量爆增的二哥聯電獲得買超5.2萬張，台積電則持續遭賣超，甚至加大力度，今日調節2.6萬張，以收盤價計算，單日提款449億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 109
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 11
股民驚呼「千年一漲停」！國家隊重砍「晶圓二哥」1.6萬下車 南亞、華新全遭出貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日加權指數終場下跌140.83點、跌幅0.46%，收在30,435.47點，八大官股昨日合計買超25.48億元。另觀察昨日上市個...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 7
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 11
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 19 小時前 ・ 15
手握台積電CoWoS訂單！「這檔」拉出第3根漲停 衝18年半來新高價
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於高階半導體材料貢獻持續增加，以及打入台積電（2330）CoWoS先進封裝材料供應鏈等利多，長興（1717）近期股價表現強勢...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今年43萬散戶進場！台股交易人數寫史上第二高 專家：不是壞事
今年來有43萬散戶進場了！昨天台股上市櫃成交量創下史上首次破兆元紀錄，台股破3萬點、每天新增二千多億元資金從哪來？據台灣證交所資料，昨天有交易人數高達144.8萬人，超越去年11月17日締造144.1萬人紀錄，僅次於川普關稅血洗台股隔日4/8當天的152.8萬人紀錄，改寫史上次高水準，顯示股市螞蟻雄兵大舉進軍撐台股。對此，股市名師、台新投顧副總黃文清認為「高檔需有人氣撐，散戶大舉增加不是壞事」，至少撐到台積電法說會，後市是否轉折有三大關鍵。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 5
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停
輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
記憶體沒有下跌的理由！這「模組廠」2025年營收站上200億大關 創歷史新高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI應用快速升級、帶動記憶體需求爆發，記憶體模組廠十銓（4967）營運動能明顯升溫。公司今（7）日公布去年12月營收36.3億，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
《其他電》還在睡！鴻海265過得了？老手4點剖析
【時報-台北電】台股連2天上演拉「積」盤！昨（6）日在台積電衝上1705元下，再漲471點至3萬0576點，續創新高，相較台積電2天合計大漲120元，鴻海即使12月營收奏捷，2025年營收攻破8兆元，但股價卻在平盤上下游走，遲遲無法衝破240元，表現相對平淡。 資深分析師陳榮華表示，資金排擠、財報基期墊高是4大關鍵主因，但以鴻海2025年EPS可達15元推算，當前本益比低，下檔230元附近支撐強勁，若能站穩239.2元，股價就有機會挑戰265元的前高位置。 鴻海5日公布去年12月營收，單月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，全年營收達8兆998億元，年增18.07%，雙雙改寫歷年新高，但鴻海在亮眼營收公布後，股價衝高又回落，讓許多投資者感到困惑。 陳榮華指出，市場對利多數據的反應主要取決於「是否超出預期」及「未來怎麼走」，此次股價調整的主要原因有四，包括： 1.利多出盡與獲利了結：優秀的年度和季度營收數據，已被市場普遍預期，股價在數據公布前已累積一定漲幅，當預期兌現時，部分資金選擇獲利了結，造成短線賣壓。 2.高基期挑戰：2025年第4季強勁增長超預期，為2026年第1季時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
信驊衝7825元新天價 寫台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2026年1月8日電）台股股王信驊(5274)再創新天價，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊2025年總營收首度突破新台幣90億元關卡，達90.85億元，年增40.64%。在客戶需求依然熱絡下，信驊預期，2026年第1季可望延續營收逐季創高的趨勢，季營收有機會攀高到26億至27億元，較2025年第4季營收24.43億元再成長6.4%至10.5%。信驊營運展望樂觀，市場買盤湧入推升，繼2025年11月13日突破大立光(3008)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續不斷創高，今天盤中達7825元，再創歷史新高，上漲445元，漲幅逾6%，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。中央社財經 ・ 5 小時前 ・ 3
記憶體恐漲價100%！南亞科連4漲衝歷史新高噴量348億元 「這檔」拉4漲停炸45萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著龍頭股台積電（2330）漲多回檔，台股大盤今（7）日也同步走疲，截至12點30分，加權指數暫報30422.01點，下跌154.29點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
快去刷存摺！台積電豪發1296億股息紅包 184萬人樂透
台積電184萬多名股東趕快刷存摺，台積電今（8日）配發025年第2季現金股息，每股配發5元，總計發放約1296.66億元，其中台積電創辦人張忠謀一個人就領到約6.25億元現金，至於昨天大跌30元的台積電，同樣反應在美國的表現，台積電ADR下跌8.75美元，跌幅2.67％，收在318.68美元。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
板橋新案單價百萬、一間5000萬當白菜買「用搶的」！網揭有錢人申貸手法：領死薪水看的風景大不同
當大家以為央行信用管制會讓房市瞬間急凍時，市場第一線的狀況卻讓許多人跌破眼鏡？新北板橋亞東醫院旁新建案，近日實價登錄披露，有165筆成交單價突破百萬，其中最高單價突破120萬元，讓網友形容，這根本是把5000萬的房子當白菜買？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
再減8千股民！00940月配0.045元仍淪「棄嬰」 今最後買進日年化配息率逾5%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月月配、受益人數逾56萬的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），昨（6）日公告第19次配息每受益權單位實際配發0.045元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9