0050金雞母！元大金狂賺365億破紀錄 股價市值雙創高、股東嗨翻

財經中心／師瑞德報導

0050發威、台股熱爆！元大金控2025年獲利大爆發，全年狂賺365.21億元創歷史新高，EPS達2.74元。受惠日均量飆破6千億，旗下證券、銀行、投信、期貨獲利同步登頂，上演「五福臨門」行情。今日股價與市值雙雙改寫新高，證券單月狂賺27億成最大功臣，百萬股東樂翻天。（圖／元大金控提供）

持有元大金（2885）的股東們，今（8）日恐怕是笑著醒來！受惠於台股攻上3萬點、日均量能爆發，加上國民ETF 0050規模不斷壯大，元大金控今日公布2025年自結獲利，全年稅後淨利高達365.21億元，EPS來到2.74元，雙雙創下歷史新高。在亮麗財報加持下，元大金今日股價與市值也同步改寫歷史新紀錄，穩坐「證券型金控」霸主寶座。

五福臨門！金控帶領4大子公司同步登頂

2025年對元大金來說，絕對是「大豐收」的一年。不只金控本身獲利破紀錄，旗下四大子公司——元大證券、元大銀行、元大投信、元大期貨，全年獲利也全數創下歷史新高，上演難得一見的「五福臨門」全壘打行情。

其中，最大的功臣莫過於「元大證券」。受惠於12月台股日均量達6,181億元的驚人熱度，證券經紀手續費收入大進補，單月稅後淨利就高達27.51億元，堪稱集團最強的「印鈔機」。

0050規模衝兆元 元大金跟著「躺贏」

市場分析，元大金能有如此狂暴的表現，與旗下發行的國民ETF 0050（元大台灣50）密不可分。隨著0050規模突破兆元大關，帶動管理費收入與周邊效應，加上台股交投熱絡，讓以證券、投信為主體的元大金成為這波多頭浪潮下的最大贏家。

在銀行部分，獲利來源主要依靠利息淨收益及財管手續費，表現穩健，12月單月貢獻稅後淨利4.51億元。

壽險業務拓展致虧損 瑕不掩瑜

唯一的小遺憾在於人壽部門。元大金表示，人壽12月經常性收益雖然穩定成長，但因為業務持續拓展、累積長期獲利動能，導致年末保單成本增加，當月產生稅後損失5.83億元。不過，這絲毫不影響金控整體的亮眼表現。

法人指出，隨著台股2026年開春氣勢如虹，元大金在證券龍頭地位穩固、ETF規模持續擴大的雙引擎驅動下，今年營運展望依舊樂觀，股價與市值創新高後，後市仍值得期待。

