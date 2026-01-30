0050飆眼技／曾敬驊笑子被放生 安心亞流量眼算法

曾敬驊眼神給對了，但右邊肩膀再往前才夠到位喔～（←幫調姿勢兼偷揩油）

曾敬驊靠著電影《我家的事》奪下金馬獎「最佳男配角」，邊哭邊許願：「希望能帶爸媽出國玩。」根本就是「現代版24孝」，看得電視機前的阿姨們都濕了…眼眶，好想給他秀秀，只差沒有集資包機送曾家人出國了。如今幾個月過去，《我家的事》都要上串流平台了，曾敬驊的盡孝進度如何？他無奈笑說：「爸媽已被朋友約走，安排好過完年出國旅遊。」喂～哪裡殺出來的程咬金啦，給你一個眼神自己體會。（瞪）

靈動指數：★★★★★

安心亞流量眼算法

安心亞模仿周媛給出靈動眼神，脖子小心不要扭到餒。

三不五時就在幫男人「呼呼」的安心亞，要比撒嬌功力，怎麼可能會輸呢？她在IG上傳致敬影片，學周媛不斷嬌嗔：「幹嘛～❤（拋媚眼）」看完讓人都硬了…是拳頭。（折指關節）叫你模仿沒叫你超越欸～影片曝光短短不到一天，突破182萬觀看次數，安心亞不忘趁機為新電影《陽光女子合唱團》催票房，po文問大家：「阿蘭（片中角色）有靈動嗎？」看來安心亞這次不只眼神夠靈動，腦袋也很靈光啊，哼，誰說我們是花瓶？（←小編自己對號入座）

靈動指數：★★★

