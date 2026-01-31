0050飆眼技／朱軒洋撲克臉撩姐 邵雨薇啵啵不演了

朱軒洋收起你的霸氣，老師叫你身體和視線交錯，不是這樣斜眼瞪餒～

2年前朱軒洋被本刊直擊在公園當起「人肉博愛座」，出借大腿讓吳卓源QK（台語：休息），掀起「Cin仇Ju恨」三角戀風波。為此他沉潛許久，這次終於浮出水面宣傳新戲《功夫》，在戲中和曾莞婷大談姐弟戀，需要不停撩姐，讓朱軒洋靦腆尬笑：「很害羞啊，一直NG。」還不快報名周老師的魅力課！（揮鞭）修蛋幾咧～母丟啊，這對朱軒洋來說應該是一塊小蛋糕吧，畢竟他就是「姐弟戀專業戶」？（默默望向差5、6歲的前女友Cindy和吳卓源…）

靈動指數：★

邵雨薇啵啵不演了

邵雨薇姿勢大致是對了，但眼神空得跟小編下面…的口袋一樣，連零錢都沒有啊哭。

激發女性魅力Lesson 3：以「成為妖孽」為人生目標。邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》演女鬼，這樣算嗎？先不要，這已超出妖孽範圍。是說電影取名「啵me」卻沒吻戲？小編我要退票！（怒摔爆米花桶）監製解釋，原本有安排，後來被導演刪了，開玩笑質疑邵雨薇：「是不是妳的『好朋友』（男友吳慷仁）有塞錢？」初孟軒的福利就這樣啪～沒了！雖然受害人淡定說：「不會啦，以角色為重。」但怎麼可以～小編補上一個。（嘟嘴）

靈動指數：★★

