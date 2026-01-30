0050飆眼技／王淨白目問屁啦 鄭伊健霸氣直男殺

我就知道，王淨的表情包從不讓小編失望，在此謝過了。（鞠躬）

嫵媚撩男Lesson 1：身體和視線形成一個X型，靈動眼神就能輕輕鬆鬆給出去。王淨出席賀歲大片《功夫》記者會，這表情靈動有餘，嫵媚感我就不說了…無法賣弄性感的她，新戲只能賣醜，博版就靠柯震東的屁屁了。媒體好奇這「柯P」是否已成了「破億幸運物」？導演九把刀回答：「我以為是王淨。」忽然被點名，她嚇傻脫口而出：「是…我的屁股嗎？」小編都不知道原來王淨尺度診～摸～大，導演們還不趕快約起來！

靈動指數：★

鄭伊健霸氣直男殺

鄭伊健你眼神和身體沒有交叉成X型，直挺挺的安捏母湯～

靈動圈粉Lesson 2：人最美的角度，不是正著看，會很凶、很呆板，側著看才可愛。老師在說，鄭伊健你有在聽嗎？（戳太陽穴）他為了懸疑影集《百萬人推理》來台宣傳，這站姿一看就是個妥妥的大直男啊！話雖如此，「銅鑼灣扛霸子」浩南哥的電力依舊不容小覷，電得同台的阿翰咪咪冒冒，一看到他就起了「生理反應」…我說的是臉紅，想歪的去面壁思過。（指）被媒體發現後，阿翰嬌羞說道：「沒辦法，我看到帥哥就會醬子～」好啦，小編我懂。

阿翰（左）看到偶像鄭伊健太害羞，誰准你倒入婁峻碩（右）懷中的！

靈動指數：★★

