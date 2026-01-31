0050飆眼技／雷嘉汭灰姑娘上工 隋棠顏值三條線

雷嘉汭不只美叮美噹，靈動pose更是信手捻來，該不會真的有報名課程吧？

演出《八尺門的辯護人》一炮而紅的雷嘉汭，去年成功走向國際，韓劇、韓國電影接連找上門，演藝發展一路開外掛。她為醫美品牌Dr.Sante站台，一臉容光煥發、美得冒泡，25歲的膠原蛋白真是讓人又羨又嫉…（狠掐臉頰）雷嘉汭自曝，其實罹患蕁麻疹長達10年，嚴重時像被家暴，得靠強效藥才能繼續工作，尤其凌晨12點後特別明顯，自嘲：「就像被打回原形的灰姑娘。」 起碼還是灰姑娘，哪像小編被打回原形，連我媽都認不出我來…

廣告 廣告

靈動指數：★★★★

隋棠顏值三條線

隋棠婚後崇尚自然派，天然A尚好，45歲長醬我們還是給她拍拍手～

最近隋棠跟著實境節目《請世界吃桌》遠赴澳洲雪梨， IG po出在海德公園曬日光浴的美照，寫下：「看起來像過了愜意又快樂的一天，其實每天睡不到5個小時，電力只剩3%。」社群媒體就是照「騙」當道，本刊一向追求寫實，趕快來看看隋棠現身LV活動，零濾鏡的直圖輸出長怎樣？這香下巴和眼角三條線，棠棠…該好好保養一下了！否則電力真的要歸零惹…（遞面膜）再不然最夯的X型學一下吧，知識不是力量，姿勢才是力量！

棠棠玩自拍，小V臉立刻上線。看來江湖在走，網美角度還是要有。（翻攝自隋棠IG）

靈動指數：★★

更多鏡週刊報導

0050飆眼技／王淨白目問屁啦 鄭伊健霸氣直男殺

0050飆眼技／曾敬驊笑子被放生 安心亞流量眼算法

0050飆眼技／朱軒洋撲克臉撩姐 邵雨薇啵啵不演了