0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向

國內首檔市值型ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，規模突破兆元大關，寫下歷史紀錄。（攝影／李海琪）

元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益人數突破200萬」兩項里程碑。

元大投信董事長劉宗聖今（2）日表示，近年投資人透過「定期定額、零股分批布局」的趨勢已然形成，0050在2025年推動費率最佳化與分割（淨值分割）等措施，也獲投資人以資金與戶數成長給予肯定。

針對臺灣ETF市場的下一步，劉宗聖指出三大方向-「向下、向後、向外」，包含0到18歲就開始存股、存ETF，加強向下扎根；因應高齡化， 透過退休理財把ETF向後延伸；最後則是配合政府政策，透過雙掛牌、引進國外機構投資者、退休基金等透過ETF投資台灣。

219萬人推升「複利台灣」，元大投：降費與分割成功降低投資門檻

劉宗聖指出，0050規模突破兆元、受益人數超過200萬，凸顯投資人對2025年「費率最佳化」與「分割」的認同。

據證交所、集保結算所資料，0050於2025年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3,359億元、單月定期定額金額突破70億元新高；截至2026年1月底投資人數219萬。

劉宗聖並將此現象歸納為「長期投資臺灣」的複利效果逐步擴散，且結合零股定期定額、親子帳戶與退休理財等需求，正成為國民理財的重要趨勢。

所謂「分割」，市場多指透過淨值分割讓每受益權單位價格變得更親民，但投資人持有的總市值不因此改變；搭配降費，能在長期持有情境下進一步降低成本負擔，強化市值型ETF作為核心部位的吸引力。

0050於2025年調整經理費、保管費並完成分割，以降低投資門檻並導引投資人以市值型ETF作為資產配置基礎。近月市場也多以「降費、分割降低門檻」解讀0050快速擴大規模的關鍵。

ETF轉型全方位資產元件，30世代成主力、青少年族群翻倍成長

面對同業跟進分割、以及主動式ETF加入戰局的提問，劉宗聖回應，不論主動或被動、配息或不配息、投資國內或國外股票與債券，ETF已成為投資人高度接受且重要的投資管道，而業者與投資人的共同參與，將持續擴大產業動能。

他進一步形容，ETF可從「一次一檔」的單筆交易，延伸到「一次多檔」的投資組合，再到「多次一檔」定期定額，乃至「多次多檔」的動態再平衡策略，讓不同年齡層、不同期限的投資人都能把ETF當作配置「標的與元件」。

劉宗聖也透露，目前30到39歲青壯年，佔0050全體受益人的26.7%，穩居所有年齡層冠軍。在過去半年（2025/7~2026/1），該年齡層投資人即激增21.1萬人。

值得注意的是，延續上半年的強勁成長，近半年來，1到19歲最年輕的族群受益人數成長率仍高達96.2%，近乎「翻倍」成長；若單看「持有零股（不滿一張）」的數據，這半年內1到19歲的零股投資人成長率更高達110%。

ETF市場布局？元大投信點三方向：向下、向後、向外

針對台灣ETF市場的下一步，劉宗聖提出三個結構性延伸方向-向下、向後以及向外發展。

他說明，首先是「向下延伸」，從0到18歲的親子理財與儲蓄習慣扎根；其二是「向後延長」，因應高齡化與長壽風險，把ETF納入退休理財的長期配置。

其三是「向外發展」，透過跨境雙掛牌、引進外資機構投資人、退休基金與政府基金，讓更多境外資金透過ETF參與台灣市場。

對於下一個規模目標，劉宗聖則表示，將持續深耕投資人教育與產業研發、多元創新，並不預設特定目標，但在審慎樂觀格局下，看好台灣總體經濟、產業結構與股市及基金市場仍有發展空間。

聯準會將易主，劉宗聖看台股：審慎樂觀、留意先蹲後跳

美國總統川普近日提名由華許（Kevin Warsh）接棒聯準會主席，現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期預計於2026年5月屆滿，後續仍待參議院程序。媒體關注，是否對台灣資本市場造成影響？

外部的地緣政經局勢的確持續 還是有風險的一個因子存在 那國際的包含美國各項的財經 以及所謂的財政政策 貨幣政策 可能未來也都有許多不確定的因素 值得投資持續去關切

劉宗聖提醒，地緣政經風險持續，以及美國財政政策、貨幣政策等仍具不確定性，不過在台灣以AI、半導體為核心的產業結構，以及投資人參與帶動成交量的背景下，整體仍可「審慎樂觀」看待。他也提醒上半年仍需留意風險因子，台股近兩年可能呈現「先蹲後跳」。

