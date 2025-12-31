0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050

2025年台股今（31）日正式封關，高股息ETF再度成為投資人關注的焦點，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，有一檔ETF的報酬率無論短期、中期或長期都打敗0050，主要原因在於「0050獨尊台積電」，導致其他好股票黯淡無光。

陳重銘在臉書撰文提到，昨日台股再現「27千金」，高價股一路衝上去，法人表示，資金效應對高價股挹注動能正向，加上產業趨勢樂觀，有助於進一步壯大台股千金部隊。然而，高價千金股這麼貴，小資族可以參與嗎？陳重銘指出，用00894，1股只要27塊多1點。

廣告 廣告

陳重銘說明，在多頭行情、資金簇擁下，小型成長股的漲幅會很驚人，這個大家都知道，但萬一碰到空頭呢？千金股績效會不會落後大盤？從00894上市以來，每一期的的績效都打敗0050，數字會說話，千萬不要嘴硬，輸掉報酬率是會少賺很多錢。00894是從台灣上市櫃股票中，利用股價、公司治理評鑑結果、獲利能力股價，選取排行前60名以內，或股價排名前100名以內且股價高於200元者。

陳重銘：0050獨尊台積電，導致其他好股票黯淡無光

陳重銘表示，觀察00894的成分股，前五大分別是：台積電、鴻海、台達電、智邦、台光電，都是最夯的AI概念股。而這五檔0050也都有，為什麼0050的報酬率卻輸給00894呢？關鍵就在成分股的組成權重。

陳重銘解釋，0050把61%的權重給了台積電，其他49檔成分股只有39%，每一檔更是少得可憐，像台光電才0.77%，就算台光電漲了4倍，貢獻給0050也才3%。但00894持有台光電的權重是3.69%，是0050的4.8%，就可以吃到台光電大漲的紅利，所以知道為何00894會贏0050了吧，0050獨尊台積電，導致其他好股票黯淡無光。

陳重銘進一步說道，反觀00894持有台積電僅28.55%，把71.45%權重分給其他29檔，讓他們都可以當主角，報酬率當然打敗「獨尊台積電的0050」，而且是不管短中長期，都打敗0050，太神了。

更多風傳媒報導

