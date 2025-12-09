0050、0056成分股調整！0050規模破兆 管理費再降！

兩檔國民ETF0050、0056在上週五(12/5)公告成分股調整，本次帶大家看這次的調整細節以及0056換股後的殖利率推估，再帶大家看0050的最新管理費有什麼更動。

《ETF存股計畫》APP：定期定額多久能存到一桶金？一鍵幫你試算！

手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/194/qtkt2u

________________________________________​

元大高股息(0056)：成分股殖利率約4.79%

0056在今年的年殖利率高達10.57%，能配出這樣高水準的表現主要來自已實現資本利得的紅利，在今年以來的含息報酬率達11.65%，雖然不及大盤表現，但在今年的高股息ETF中仍位於前段班，穩坐高股息老大哥的位子。

廣告 廣告

在這次的成分股調整中僅汰換3檔，新增玉山金(2884)、長榮航太(2645)、台灣大(3045)，刪除近四季獲利表現較不佳的東元(1504)、臻鼎-KY(4958)、中租-KY(5871)，不考量佔比的情況下計算平均成分股殖利率約4.79%。(表中紅字為本次新增成分股)

251209-etf-02.png

元大台灣50(0050)：規模突破兆元等級！

重回台股人氣王的元大台灣50(0050)在本次成分股調整中汰換四檔：新增貿聯-KY(3665)、致茂(2360)、健策(3653)、南亞科(2408)；刪除中租-KY(5871)、和碩(4938)、上海商銀(5876)、陽明(2609)，候補名單有創意(3443)、金像電(2368)、京元電子(2449)、欣興(3037)、華邦電(2344)，可以看出新增或候補的個股都是目前的主流股，也顯現出0050聚焦在資產成長的特性。

而在昨天(12/8)，0050的資金規模正式突破兆元等級，根據費率級距表來看，在1兆元以上的基金享有0.05%的經理費以及0.025%的管理費率，長期更有利於存股族節省內扣成本，以目前規模換算總管理費率約0.125%，表示每投資100萬元，一年的內扣成本約1,250元。(每天會自動從0050的淨值中扣除)

251209-etf-03.png





________________________________________

《ETF存股計畫》：每月靠股息加薪5000元要存多少？打開APP立即試算！

不同於一般的券商或看盤軟體，《ETF存股計畫》APP內將ETF詳細依市值型、高股息、主題型、國際型、債券型分類，可以集中查看ETF報價以及年化報酬率、殖利率等重點資訊，幫你快速篩選出優質ETF。

在APP內還可以比較不同ETF之間的股價走勢表現，圖表化的資訊讓你一眼判斷在相同的時間內誰的表現更優異；如果你是偏好領股息的投資人，我們還有除息日曆與配息組成資訊功能，幫助你清楚掌握除息、領息日，以及你收到的配息來源是否健康。

dividend-01.png

「存股計算機」提供多元的存股試算工具，包含投資組合績效模擬、定期定額試算、股息試算、生命週期存股試算(計算幾歲退休)，方便大家訂定目標並找到適合自己的最佳ETF組合。

normal-02.png

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，上面除了有從開戶到第一次買股的免費教學資源與最新ETF資訊、分析以外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！

normal-03.png

好用無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載

延伸閱讀：巴菲特灑43億美金買進！含「輝」量不夠看，現在改看含「谷」量？

(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)

________________________________________

250821-etf-blog-banner.png

＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。

＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。