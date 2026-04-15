0050、009816、00991A、00403A…標榜「台股五十大」12檔ETF比一比：主動式、被動式、多因子...投資人怎麼選？

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標榜「台股50大」的ETF持續推陳出新，從經典的0050、006208，到導入動能與主動選股策略，市場產品已多達12檔，產品定位逐漸出現區隔。

台股ETF市場的「50大戰」愈來愈熱鬧，如今，標榜鎖定台股前50大龍頭企業的ETF產品已經多達12檔。

從早期單純追蹤市值加權指數的元大台灣五○（0050）、富邦台五○（006208），到今年推出的凱基台灣TOP五○（009816）；甚至部分主動式ETF也搭上熱潮，像是去年底掛牌的主動復華未來五○ETF（00991A），以及預計在今年5月上市的統一台股升級五○ETF（00403A）。

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當「台股50大ETF」不再只是單純複製大盤，在選股邏輯、費用率各不相同的情況下，投資人該如何挑選最適合自己的龍頭股配置？

「投資人選ETF的時候，首先是搞清楚選股邏輯。」理財達人雨果首先對有意長期持有ETF的投資人提出建議。他強調，關鍵是選擇自己認同的指數成分股或基金經理人選股機制。

成分股權重設上限

台積電不再是想押就押

若按照選股邏輯分類，第一類是「純市值型」被動ETF，以0050、006208為代表。與其他具有類似概念的被動式ETF相較，這兩檔最鮮明的特色在於，因為推出時間較早，所以能不受金管會後來規定「單一成分股權重上限」的限制，目前，兩者對台積電的持股權重都超過六成。

理財達人竹軒則指出，由於這兩檔ETF都僅納入台股市值排名前50大的龍頭企業，「本質上，更接近『大型股市場』投資。」他說明，這意味著當市場風格轉向、中小型股表現優於權值股時，參與這類成長紅利的程度可能有限，「不過純市值型ETF的選股邏輯還是相對單純，以指數投資人的心態來講，我買0050、006208是為了用最省事、最省時間的方式獲得大盤報酬。」

至於0050、006208差異為何？其實，兩者的選股邏輯、配息頻率都相同，報酬率也大致接近；但截至3月底，兩檔ETF的總內扣費用、殖利率略有差異。對此，竹軒提醒投資人不必過度放大殖利率的價差，「長期投資人追求的是資本利得與資產成長，而不是配息多寡，如果目標是追求資產極大化，選擇『不配息』的ETF反而可能更好。」

市場也確實已經出現首檔「不配息」的市值型ETF──009816，掛牌剛滿3個月，資產規模已經迅速突破台幣540億元，顯見市場歡迎程度。

「009816比較特別的是加入『動能加碼機制』。」雨果舉例，若台積電等個股的占大盤權重超過該檔ETF的設定上限，就會產生「剩餘權重」，而009816對於剩餘權重的消化方向，則是會優先分配給「動能表現前20％」的成分股。

所謂「動能表現」，根據該ETF公開說明書，是以審核資料截止日的還原收盤價，占過去52周還原收盤價最高點的比例計算，讓股價相對強勢、接近52周高點的個股獲得較高權重。

截至4月14日，比較0050與009816的各自50檔持股，兩者持股重疊度高達44檔，差別在於，0050台積電權重達6成，而009816台積電持股則為4成，多出的權重分散至聯發科、台達電、日月光投控等權值股，以及中信金、國泰金等金融股，「分散配置」的程度相對更高一些。

不過，009816仍屬新上市產品，其動能策略在不同市場環境下的長期表現仍有待時間觀察。雨果分析，動能策略在多頭行情時通常能創造超額報酬，但在市場盤整或回檔階段，可能因頻繁換股而提高交易成本。

竹軒也提醒，依照市場歷史經驗，任何股票都存在景氣循環與股價週期，過去的強勁表現不必然代表未來獲利保證。「我對『採用52周動能』作為選股依據有顧慮，」他直言，這代表入選標的可能已經漲了一整年，但接下來能不能續漲是問號。

對此，凱基投信回應，009816的動能因子並非用於成分股篩選，而是運用在權重分配階段，主要用來調整個股集中度，「動能因子的使用並非為了『追漲』，而是在台灣市值前五十大、基本面為正的股票中，依據『股價是否接近52周高點』來做溢出權重的再調整，目的是把資金多配置在仍具上漲延續性的強勢股上，而非猜測高點、低點。」

主動式考驗經理人眼光

中短期有望創造超額報酬

除了被動式ETF，市場也陸續推出以「台股50大」為概念的主動式ETF，試圖透過經理人選股機制，在相同的大型股池中追求超越大盤的報酬。

從近期績效觀察，野村00985A、復華00991A今年以來的表現就能優於被動式ETF，也凸顯在美伊戰爭等市場波動期間，經理人的主動選股提供了一定程度的靈活度。

然而，主動式ETF的績效表現與經理人投資判斷密切相關，「如果我今天選到一檔表現不錯的主動式ETF，我得相信這位經理人能長期選出好股票；再來，假設經理人過兩、三年被挖角，這檔產品還能不能維持原本績效？其實很難判斷。」雨果提醒。

投資主動式ETF時，另一個需要留意的是，主動策略的績效可能受到市場風格循環影響。雨果表示，「例如2022、2023年是高股息ETF表現比較強，但到了2024、2025年，市場轉向市值型ETF，不同風格輪動之下，投資人容易追逐當下表現最好的產品，但短期績效不一定有延續性。」

整體而言，儘管12檔ETF同樣鎖定「台股50大」，但在選股邏輯與操作策略上的差異，已經逐漸拉開產品定位。對於追求中短期超額報酬的投資人，主動式ETF提供了進一步操作空間；但若回到長期資產配置，策略愈單純、規則愈透明的產品，通常仍是投資人最容易掌握、也相對穩健的核心配置。





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