0050 vs 0056怎麼選？花掉是財產，花不掉是遺產！靠ETF打造年領50萬現金流，施昇輝解：夠用就好，想花就花





俗話說的好：「錢生不帶來，死不帶去。」所以為什麼還要在退休後努力賺錢呢？但另一句話又說：「有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能。」退休後，你能確定錢一定夠用到自己走的那一天嗎？我相信絕大多數的人都沒把握夠用，所以退休後「錢」還是一個讓人非常焦慮的問題。

我曾受邀講過「退休理財」的相關主題，但我的內容卻完全顛覆聽眾的期待。我認為退休理財的重點， 不是「努力賺錢」，而是「開心花錢」。

或許你會說自己為退休準備的錢根本不夠花，或是還來不及準備就被資遣了，怎麼可以不努力賺錢？

這時你不該寄望投資理財能賺到生活費，反而是應該再去找每個月有穩定薪資的工作才對。

太多投資專家給大家錯誤的期待，以為學會如何買賣股票，退休生活就能經濟無虞，這是非常危險的。

沒錢想靠投資理財賺到錢，絕對比你去找工作要困難得多。

退休理財的核心不是賺錢，而是安心開心花錢

假設你有一筆「雖不滿意，但還可以接受」的退休準備金，完全不做投資理財，我相信你也不放心。

儘管如此，我也認為不該花太多心力在投資理財上，而應該找到一個相對簡單、安心，又能獲利的方法。

銀行定存利率無法對抗通貨膨脹率、儲蓄險獲利太低、房地產所需資金太龐大、其他金融工具需要更專業的知識，因此本文將只聚焦在大多數人最熟悉的股票。

股票獲利的來源不外乎「領股息」和「賺價差」。

前者定期會撥入投資人的帳戶，後者要考慮買賣進出的時機，顯然「領股息」要輕鬆多了。

任何個股都存在本身經營的風險，以及所處產業的風險，像台塑四寶、中鋼、台泥這種傳統的存股績優生，這幾年都讓投資人非常失望，所以目前最好的存股標的應該是具備風險分散的高股息ETF，例如0056。

我認為優先考慮歷史比較悠久的高股息ETF，又會更安全一些。

第三人生對於自己的財產，重視的應該是「現金流」，而不是追求「持續累積」。

老後想每年多領50萬，靠高息ETF補足

留太多遺產給子女，對他們絕對不是好事，為人父母也不該到老還要操煩子女的未來。

拿高股息ETF的股息來支應生活所需，然後把這些ETF留下來給他們繼續領股息，對他們已經是仁至義盡了。

如果扣除你退休後已經有的收入，如月退俸、勞退金、銀行定存利息，或是儲蓄險分紅之後，你還想一年多50萬元的收入，就可以靠高股息ETF的股息來補足。

以0056為例，假設它一年可以配2.5元股息（2025年總共配了3.872元喔！）等於要買200張，以11月底的36元左右的股價來算，大概需要投入720萬元。 每年配息2.5元 × 200,000股 = 500,000元 股價36元 × 200,000股 = 7,200,000元 如果拿720萬元來買市值型ETF，如0050，以11月底股價約62元來算，只能買116張。

雖然市值型ETF漲幅會優於高股息ETF，可以累積更多的資產，但因為股息不如前者，勢必要賣出一些來補足所需的50萬元。

「張數」的減少，或許同時也會減少一些退休族群的安心感。

人生下半場，最該善待的是自己

有了穩定的股息收入，讓你經濟無虞之後，我要奉勸各位「節儉絕對不再是美德」，一定要讓自己有「能花就花，想花就花」的決心，因為有些錢當場不花，就永遠沒機會花了。

我在尼泊爾旅行時，非常爽快地花了199元美金去玩飛行傘，卻捨不得花20元美金買一張我飛在天空的照片，讓我一直後悔到現在。

不要捨不得花錢，因為「花掉的是財產，花不掉的是遺產。」

沒有人能真正做到「破產上天堂」，所以一般人都會在身後留下或多或少的遺產。

其實大多數的人都不會被課到遺產稅，即使會，我也不建議你要為了幫家人節遺產稅，而在生前移轉財產給家人。

一旦在每年贈與稅的免稅額度內辦理現金的移轉，你不就少了很多可以拿來開心花用的錢嗎？ 除非你真的錢多到用不完，不然何必虧待自己，卻善待家人呢？ 有人為了節遺產稅，會把房子提前過戶給子女，但媒體不是常報導不肖子女直接拿去賣掉，或是從此就把父母趕出家門嗎？

即使沒發生上述情事，也有可能子女比你早過世，你只能眼睜睜看著原本是自己買的房子，被女婿或媳婦、孫子女繼承。

節遺產稅最簡單的方法，就是開心花掉這些錢。因為現行遺產稅率是10%，所以你捨不得花的錢，就要被政府課10%的稅，那就乾脆把第三人生的花費都當做是打9折，不就敢開心花錢了嗎？

錢在第三人生的意義，就是「夠用就好，想花就花。」

