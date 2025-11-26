0052分割後恢復交易！上漲近1％ ETF成交冠軍

台股今（26）日早盤大漲近4百點，也為分割後重新歸隊的富邦科技（0052），帶來好彩頭，買盤湧現，短短半小時成交量突破10萬張，截至發稿為止，成交量超過19萬張，漲幅近1％，居ETF單日成交冠軍。

0052分割「1張拆成7張」，讓價格由245.3元，一口氣降至35.04元，1張不到4萬元，瞬間變身為小資族甜蜜價，果然吸引買盤進駐。

0052的特色之一，是台積電持股占比高達69.85%，是全市場台積電占比最高的ETF，可滿足想卡位台積電＋AI供應鏈雙成長的新世代買盤。

另外，0052聚焦台灣最強科技龍頭，從先進製程、IC 設計、AI 晶片、伺服器到光通訊、散熱、HPC 關鍵零組件都有涵蓋。這次分割後價格更親民，更能讓投資人用更輕鬆的方式參與AI超級循環的長線成長。

0052分割後首個交易日，成交量爆衝，展現買氣與人氣，富邦投信建議，投資人可透過定期定額或分批布局，長線參與AI 與台灣科技供應鏈的爆發力。

