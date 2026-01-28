0052、006208…緊貼護國神山，高「含積量」ETF出列！拆解持股配置規則，誰能「合法超車」？
台積電最新的法說會繳出亮眼成績單，讓「含積量」成為台股ETF的績效保證。
然而，為何有些ETF的台積電持股能衝破7成，有些卻受困法規限制？誰在法規紅線邊緣合法加碼？
晶圓代工龍頭台積電最新法說會釋出強勁營運訊號，2025年第四季合併營收衝上337億美元，改寫單季新高並超越財測高標，且董事長魏哲家在回應「AI泡沫論」相關疑慮時，笑稱自己特別查了客戶財務狀況，「他們非常有錢，應該比台積電有錢得多。」三言兩語淡化市場雜音，也讓台積電近期再度成為台股走強的重要推力。
加碼台積，一時成了台股投資人最簡單也最明確的解答，面對如今一張要價近180萬元的台積電股票，小資族除了可透過零股買進外，藉由具有較高「含積量」的ETF，其實也是不錯選擇。
一來，目前市場中確實有不少對台積電持股部位甚高的ETF；再者，即使這些ETF績效波動會受到其他非台積電持股的影響，但觀察相關ETF近半年行情，含積量愈高者，績效多半更生猛。
以持有台積電部位占整體基金比率最高的ETF來看，截至1月22日，富邦科技（0052）的台積電持股比重逾7成，近半年績效47.6％。相較於台積電股價近半年約55％的漲幅，0052雖略微落後，但幅度有限。至於台積電權重占比超過6成的富邦台灣五○（006208）、元大台灣五○（0050），其近半年績效也雙雙超過4成。
老牌指數豁免權 成權重優勢
過往，ETF曾有「單一持股權重不得超過基金規模30％」的限制，不過金管會已在2025年5月鬆綁規範，將持股比率的上限改為「該股票占大盤之權重比率（目前台積電市值約占台股權重43％）」，即俗稱的「台積電條款」；但法規修正後，仍設有「前五大成分股累計權重不得超過65％」的最終防線。
在此限制下，富邦科技ETF的台積電持股為何仍能一路衝破70％？原因在於「老牌ETF」與「新設ETF」的持股規則不同。
簡單說，被動式ETF的操盤必須緊盯各自的追蹤指數，證交所在2006年訂定指數編製規範時，為避免ETF持股過度集中、演變成「變相個股投資」而失去分散風險功能，因此在《認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項》第三條規範，新成立的ETF追蹤指數，單一個股持股不能超過30％，且前五大持股加總不能超過65％。
然而，此緊箍咒「不溯及既往」，意味著富邦科技、富邦台灣五○、元大台灣五○等老牌ETF，由於追蹤的指數編製邏輯早在法規限制前已定案，所以擁有「豁免權」，既不存在單一持股天花板，也不受前五大權重累計限制。
至於2006年後成立的指數基金，即使在2025年金管會放寬單一持股上限比率後，仍須遵守「前五大持股權重累計不超過65％」的規定，而目前市場中幾檔含積量約落在45％的ETF，近半年平均績效則約3成，表現亦稱不俗。
在「含積量」討論中，部分「主動式ETF」的操作在近期也引發市場關注。今年1月初，「主動統一台股增長」（00981A）揭露，除了直接持有10.24％的台積電，還首次出現元大台灣五十與富邦科技等ETF的身影。
主動式ETF放大曝險惹議題
主動式ETF受限於「單一持股須低於10％比重」規定，而00981A因買入高權重台積電的被動式ETF，換算下來，對台積電的實質總曝險一度升至11.7％；不過至1月25日，00981A已拿掉被動式ETF配置，台積電持股重回10％內。
儘管市場對此「變相拉高含積量」的手法評價兩極，但其實00981A並未踩到法規紅線。金管會表示，根據《證券投資信託基金管理辦法》第十條，「主動式ETF投資於任一上市櫃公司股票之總金額，不得超過基金淨資產價值之10％」；但法規同時允許，「主動式ETF投資於『基金受益憑證』（含其他ETF）之總金額不得超過基金淨資產價值之20％。」也就是說，該基金是在合規空間內操作。
事實上，若更進一步攤開其餘主動式ETF，包含主動第一金台股優（00994A）、主動野村台灣五○（00985A）、主動復華未來五○（00991A）的台積電持股比率，也都突破「個股10％」的禁令。
但這些ETF同樣合規，箇中關鍵，在於金管會在十年前首度祭出的「鼓勵投信躍進計畫」。這項一年一度的獎勵機制，讓當年度獲得主管機關認可的投信「優等生」，可以在一年期間內選擇放寬送審基金檔數、縮短基金審查時間，甚至是爭取放寬主動式ETF單一個股持股10％的限制，且這項「權重豁免」將隨該檔基金永久有效。
相較其他基金，上述ETF更有「跟隨護國神山」的投資效果；但若手中已抱滿神山股票，或許，反該留意這些ETF會不會讓自己的「持股集中度風險」意外升高。
