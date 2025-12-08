0056點名納入玉山金控交易量爆兇

玉山金放量上攻，突破季線出現轉強訊號。

玉山金控（2884）今（8）日成為金融族群中的焦點股，早盤股價最高強勢衝上32.95元，後收斂K棒呈現仙人指路味道、目前上漲4.24%，成交量放大至11萬2299張，對台股指數貢獻達6.71點，是帶動大盤上漲逾230點的重要推手之一。市場普遍認為，這波強彈主因來自玉山金正式入列高股息ETF龍頭0056最新成分股，帶來實質買盤與預期心理的雙重推升。

技術面顯示，玉山金今日成功突破季線31.64元，並以量價齊揚的方式轉強，不僅收復前波整理區，更形成短線向上攻擊的姿態。從分時與委託掛單觀察，買盤高度有系統性，量能較前週顯著擴大。市場分析指出，若玉山金能站穩32.95元，就等於完全補上先前留下的價差缺口，對後續走勢具有重要的反轉象徵。

廣告 廣告

值得關注的是，儘管外資近來呈現賣超，但玉山金的走勢未被壓抑。主力籌碼顯示，前陣子確實經歷過一段洗盤期，但近期主力明顯回流，股價也走出「洗完再上」的格局。法人指出，玉山金近年積極推動數位金融、信用卡與消金布局，加上合併三商美邦後金控版圖擴大，使市場對其2025〜2026年的獲利動能更具信心。

0056成分股調整向來備受市場關注，一旦被納入即擁有龐大被動式買盤的支撐。玉山金在獲利重新回到成長軌道、配息穩定後，符合高股息ETF的篩選邏輯。此外，金融股在台股中向來是穩健族群，價格彈性佳、抗波動能力強，在大盤震盪時更容易吸引資金回流，進一步強化玉山金的市場位置。

整體而言，玉山金今日的強勢表現，不只反映ETF題材，更顯示籌碼、基本面與技術面三方同步轉強，後續若能站穩高點，有望成為金融股中最具攻擊性的領漲標的之一。



回到原文

更多鏡報報導

郭台銘重回首富 AI供應鏈是趨勢是主線是最強造富機

本週挑戰前高！台積電站上1470元 台股上漲100點重回2萬8大關

前科累累！42歲惡徒曾「開山刀追警」 不滿連收紅單竟持斧頭狂斬女警！南檢緊急聲押防逃亡