「0056+00878+00919」不如預期怎調整？ 專家勸換這檔：成功率大增
配息不如預期該如何調整？財經專家股魚，在東森理達人秀的實體講座QA環節中提到，一名投資人分享，爸媽退休後，幫他們買了月配息三件套「0056+00878+00919」，但在今年高股息的績效表現不如預期，想要維持月配息，又想要那納入30%比重投入在類似主動市值型的產品提升績效，該如何調整？對此，股魚表示，只要把其中一檔季配息給換掉就好了。
股魚分享，有位幫父母規畫退休金流的投資人表示，幫他們買了月配息三件套「0056+00878+00919」，但在今年高股息的績效表現不如預期，想要維持月配息，又想要那納入30%比重投入在類似主動市值型的產品提升績效，該如何調整？股魚分析，投資人的核心要點在於維持住月配息的規劃，又要能增加績效表現，他希望在整體部位中挪出30%來調整。
股魚說明，只要把其中一檔季配息給換掉就好了，他舉例，若原本組合為「0056（配息1、4、7、10）+00878（配息2、5、8、11）+00919（配息3、6、9、12）」，而坊間主動市值型產品有00980A（配息2、5、8、11）、00981A（配息9）、00982A（配息2、5、8、11）、00985A（配息12），符合篩選的為00980A（野村）及00982A（群益），若想避免集中同一家投信，首選為00980A，其自今年上市以來交出近45%的績效，又是以加權指數為對標，符合投資人的期待。
股魚指出，經過調整，原本100%高息型搭配修正為「30%主動式市值+70%高息」，且維持相同月配息機制；這樣一來，不論市場是有利於高息或是有利於市值型，都能維持住安穩的心態來看待，不會因為市場現在是偏向那一邊而有患得患失的感覺，長期持有的成功率也大大的增加。
（封面示意圖／翻攝Pixabay）
配息被笑左手換右手 還要被課補充保費 專家揭「不課稅ETF清單」
