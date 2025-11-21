006208跌1元買1張！他接到心慌「感覺好像沒底」 網揭問題關鍵





台股近日走跌，有人想逢低加碼，但看著跌勢不停又心慌。有網友表示從00620在148元時，就開始「每跌1元就加碼1張」，卻開始感覺「好像沒有底」，求問該如何調整。



該名網友在論壇PTT發文分享自己的投資操作006208富邦台50的方式，提到自己是從價格148元時，就開始實施「每跌1元就加碼1張」的策略，目前已在148、147、146.9、139.9、138.8、137.65各買進1張。他補充說明，自己原本看好大盤長期表現，因此選擇以指數型ETF作為標的，採取不問短線價格、按區間分批承接的方式，然而，雖然手上還有可接20張左右的資金，但看著指數連日走弱，感覺「天天跌、好像沒有底」，他的想法開始動搖，開始懷疑自己當初的策略是否有誤，有點懊惱是否該等到「跌15～20%再一次進場就好」，也坦言尚未想清楚明確的停利與停損條件，想請眾人幫忙檢討目前的投資策略，並對進退場機制提出建議。

廣告 廣告

▼原PO投資操作006208，原本打定主意「每跌1元就加碼1張」，但眼見指數連日走弱，感覺「好像沒有底」，想法開始動搖。（示意圖／取自Pexels）

對此，網友們認為，原PO問題不在於「攤平指數」的想法本身，而是「設定攤平的節奏與間距設計過於密集」。有留言指出，148到137元不到一成跌幅，就已買了多筆，「每跌1元買1張太猛」、「一塊錢攤一張也太猛」、「你的價格區間也抓太小」、「1元區間也太小了」、「你只能接20次，卻用1元當區間」，也有人直言投資「沒有早知道，只有紀律」，認為原PO既然選擇左側交易，就要承受「爽吃整段跌勢」的心理壓力。也有網友認為，若本來就是設定為長期投資，只要先想清楚時間尺度與資金配置，就不必糾結短線帳面虧損。

至於調整方式，不少人則指出若手頭資金有限，應改為每跌5%～10%再加碼，或透過零股分散更多批次：「5%攤，除非你子彈無限」、「每跌5～10% 買進1/4資金試試」、「設定個5%攤一次然後金字塔往下買吧」、「每跌1元200或500股，這樣比較不心慌」。也有人推薦改為0050，同樣是布局台股大盤，但折溢價小、成交量大，較利長期持有：「沒錢買0050就好，一樣的東西」、「乾脆0050接90到100股，每天都有參與到」、「換0050ㄧ樣，這樣接會更好」。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



0050、006208賺翻想賣 專家教戰心法

今年一路空手他急了「現買0050來得及」？ 內行1理由勸：穩贏的

沒跟上大盤漲勢！ 聯發科「慘虧15萬」他無奈：以為抄底竟接刀