00631L換血！台積電曝險衝120% 改良內幕曝光

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財經中心／師瑞德報導

元大投信劉宗聖揭露 00631L 改良策略，改採「現貨加期貨」混合配置。透過拉高台積電現貨曝險至 120%，修正追蹤誤差並降低轉倉隱形成本，使槓桿產品更貼近 0050 原型。劉宗聖提醒，槓桿工具應靈活運用，不建議長期無腦持有，需注意波動耗損風險。（AI製圖）

台股高檔震盪，投資人對於槓桿型 ETF 的追蹤精確度要求越來越高。針對市面上討論度極高的「元大台灣50正2（00631L）」，元大投信董事長劉宗聖親自拆解該產品的操作邏輯。為了讓正 2 產品能真正反映「0050」的雙倍績效，而非僅是「加權指數」的槓桿延伸，元大投信採取了業界罕見的「現貨加期貨」混合配置，透過大幅提升台積電現貨持有量，解決了過去期貨權重不足的結構性偏差。

透過持有台積電現貨 讓產品更名副其實

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為何要大費周章調整配置？劉宗聖點出了關鍵：「過去我們在做正二追蹤時，多半使用台灣指數期貨，但台灣指數期貨其實不是0050，加權指數裡台積電權重大概佔四成多，但0050裡台積電權重一度超過60%。」

劉宗聖進一步說明，「我們要幫 0050 正二做『正名』，透過持有台積電現貨，把不足的部分補起來。」過去若單純使用加權指數期貨操作，槓桿後對台積電的曝險可能僅有 80%，無法完全對應0050該有的兩倍權重。如今，透過「現貨加期貨」策略，元大將 00631L 對台積電的曝險部位提升至約110% 至120%，讓產品表現更貼近投資人的初衷，「簡單來講，就是 0050 正二能夠更名副其實。」

逆價差環境下的隱形優勢 降低轉倉成本

除了提升精確度，這套策略更巧妙地運用了台灣市場的特殊性。劉宗聖分析，台灣市場屬於高股息特性，期貨往往呈現「逆價差」格局。在這種環境下，傳統純期貨的 ETF 需要頻繁轉倉，不僅麻煩，更會產生轉倉耗損，「台積電現貨不用轉倉，它繼續一直持有就好，相較於其他同業 100% 用期貨，我們的轉倉成本會更低。」

劉宗聖也直言，這項調整並非為了「比台積電更台積電」，而是站在資產管理的專業角度，透過優化成分配置來降低隱形成本。對於這番改良，劉宗聖透露，在調整過程中，甚至有社群達人敏銳地察覺到操作細節，並給予正面回饋，認為這波調整確實讓績效表現更貼近 0050 的兩倍波動，符合投資人當初買入此類產品的原始訴求。

槓桿是工具 不是長期抱牢的信仰

不過，面對近期台股行情高檔，劉宗聖仍不忘提醒投資槓桿產品的風險界線。他強調，槓桿型 ETF 本質仍是單日報酬的追蹤工具，若長期處於盤整或大跌環境，波動耗損對淨值的侵蝕不可小覷。

劉宗聖呼籲投資人，槓桿產品應視為「策略型」的增益工具，長期配置的核心部位仍應以原型0050這類市值型產品為主，「投資人應該將槓桿標的視為一種交易工具，在覺得適當時機運用，而不是把它變成一種需要長期持有到底的信仰。」他更直率表示，並不建議投資人採取融資或槓桿借貸的方式再投入槓桿產品，那樣的風險對一般大眾來說實在太高。

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