00631L要「1拆22」！ 每張只要2萬 小資族也能入手





元大投信今（29）日公告ETF元大台灣50正2（00631L）分割投票結果正式通過，分割作業將啟動，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日至3月30日暫停交易，3月31日恢復交易。

元大台灣50正2（00631L）為槓桿ETF，據統計，00631L自2014年10月31日掛牌以來至2026年1月28日，報酬率高達2171%，遠超同期間「高含積量」的ETF漲幅，以及同期間加權股價指數含息報酬率的442%。

00631L將於3月25日正式分割，3月25日至3月30日將暫停交易，當天揭露之淨值即為分割後，而在3月31日恢復交易前仍會波動，因此投資人可參考3月30日元大投信官網公布的00631L基金淨值，3月31日起即以分割後價格交易。若投資人想了解00631L的訊息可於元大投信官網查詢相關公告，或詢問自己所屬證券營業員。

法人表示，00631L適度放大潛在報酬的特性，十分適合小資族用小額創造財富，不過價格從20元漲到現在約460元，每張投資門檻較高，而參考0050、0052經驗，分割後價格將變得更吸引投資人。

此外，法人也點出，操作00631L的成功關鍵在於是否能忍受波動進而長期持有，2025年4月關稅議題時，就一度從約250元跌到125元左右，且上漲時也要抱得住，因為00631L旋即又從125元一路上漲到355元，漲幅超過180%。

（封面圖／東森新聞）

