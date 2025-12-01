00687B、00933B公告12/16除息交易日
【記者柯安聰台北報導】受到勞動力市場風險上升影響，美國聯準會貨幣政策有望再放寬，FedWatch工具顯示，市場預期12月再降息1碼、全年共降息3碼的機率已攀升至87%。國泰投信表示，美國總統川普近日直言對於新任聯準會主席人選已心有所屬，將擇日公布，立場偏鴿的現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為與川普的經濟觀點高度一致，出線機率高，明年大有降息空間，有利美國公債及金融債價格表現。
國泰20年美債（00687B）及國泰10Y+金融債（00933B）已於1日公告最新配息資訊，擬配息0.28元及0.072元，除息日為12月16日，參與配息最後申購日為12月15日。
國泰20年美債687B）基金經理人陳思翰指出，觀察目前聯準會官員態度，鴿派已過半，雖主席鮑爾（Jerome Powell）近期未公開談話，但副主席傑佛森（Philip Jefferson）及多數官員包括華勒（Christopher Waller）、米蘭（Stephen Miran）皆表示通膨前景不需讓政策維持目前限制性程度，降息可為遏制勞動力市場進一步惡化提供保障；紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）亦認為近期仍有空間進一步調整聯邦基金利率目標區間。此外，美國人力資源管理公司ADP指出，截至11/8，民間企業近4周每周平均減少1.35萬個工作、連4周轉負，亦強化市場對後續降息空間的期待。
00687B基金經理人陳思翰表示，美國銀行（BofA）發布11月全球經理人訪調報告（FMS）指出，11月配置變化偏重防禦，增加債券、醫療保健、必須消費品和銀行配置。由於勞動市場數據顯示美國就業市場存在下行風險，美債利率仍具回落空間機會，建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，主要原因是長天期美債殖利率仍處歷史相對高點，在股市高檔、降息預期升溫的態勢下，國泰20年美債依然是配置首選之一。
國泰10Y+金融債基金經理人鄭凱允則表示，投資先求不傷身，多數債主首重安全，若想追求資本利得，可考慮長天期公債，與基準利率連動度高；若想存債領息，則可布局投資等級金融債，相比公債，更具收益率優勢。00933B聚焦金融巨頭發行之債券，涵蓋國家有美國、英國、日本等，其成分債發行人包括美國銀行、摩根大通、高盛、富國銀行、摩根士丹利、花旗集團等，與台積電、川普持有之金融債發行人重疊。
00933B基金經理人鄭凱允表示，美國財報季以來，市場持續上修S&P500獲利，第3季每股盈餘年增幅上修至 16.9%，為今年最快增速，且全數上修，其中金融板塊最超乎預期。金融業受惠監管放寬，有助降低對銀行的資本要求，並能降低銀行融資成本，取得更高靈活性，提供短期擔保融資給市場參與者。在台灣掛牌的金融債ETF當中，00933B為今年成長最多之標的，規模達945億元新台幣，受益人數逾10萬人，深受法人及退休族群青睞，兼具規模與人氣，展現市場對金融債長期配置的信心。（自立電子報2025/12/1）
