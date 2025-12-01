00687B、00933B、00781B年終配息囉！國泰揭配息初估 這天入帳

領息族請留意！國泰投信有3檔債券ETF即將年終配息，包括投資人逾24萬的國泰20年美債（00687B），以及高人氣的國泰10Y+金融債ETF(00933B )，與國泰 A 級科技債（00781B），都將在12月16日同一天除息，且第一階段預估配息已經公告，《品觀點》也為投資人彙整配息資訊如下：

每季配息的國泰20年美債（00687B），這次初估配息0.28元，是2023年10月除息以來的新低配息，累計今年一共配發1.24元，若以今年首次除息的前一日收盤價30.82元計算，一路抱股至今，每次參與除息，包括這次，今年的現金殖利率約4.02％。

如果以今日收盤價29.07元計算，單次配息率0.96%，年化配息率3.85%。

每月配息的國泰10Y+金融債ETF(00933B) 初估配息0.072元，維持連續5個月相同配息水準。累計今年一共配發0.934元，若以今年首次除息的前一日收盤價16.65元計算，一路抱股至今，每次參與除息，包括這次，今年的現金殖利率約6.73％。

若以今日收盤價16.58元計算，單次配息率0.43%，年化配息率5.21%。

在台灣掛牌的金融債ETF當中，00933B為今年成長最多之標的，規模達945億元新台幣，受益人數逾10萬人。

每季配息的國泰A級科技債（00781B），這次初估配息0.45元，維持上季配息數字。累計00781B今年一共配息1.95元，若以今年首季除息的前一日收盤價32.15元計算，若一路抱股至今，並參與每次除息，今年的現金殖利率約6.06％。

以上3檔都將於12月16日除息，想參與配息的投資人，最後買進日是15日，股息發放日則落在明年1月13日。

國泰投信表示，美國總統川普近日直言對於新任聯準會主席人選已心有所屬，將擇日公布，立場偏鴿的現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被視為與川普的經濟觀點高度一致，出線機率高，明年大有降息空間，有利美國公債及金融債價格表現。

國泰20年美債（00687B）基金經理人陳思翰指出，觀察目前聯準會官員態度，鴿派已過半，雖主席鮑爾（Jerome Powell）近期未公開談話，但副主席傑佛森（Philip Jefferson）及多數官員包括華勒（Christopher Waller）、米蘭（Stephen Miran）皆表示通膨前景不需讓政策維持目前限制性程度，降息可為遏制勞動力市場進一步惡化提供保障；紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）亦認為近期仍有空間進一步調整聯邦基金利率目標區間。此外，美國人力資源管理公司ADP指出，截至11/8，民間企業近四周每周平均減少 1.35 萬個工作、連四周轉負，亦強化市場對後續降息空間的期待。

陳思翰表示，美國銀行（BofA）發布11月全球經理人訪調報告（FMS）指出，11月配置變化偏重防禦，增加債券、醫療保健、必須消費品和銀行配置。由於勞動市場數據顯示美國就業市場存在下行風險，美債利率仍具回落空間機會，建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，主要原因是長天期美債殖利率仍處歷史相對高點，在股市高檔、降息預期升溫的態勢下，00687B依然是配置首選之一。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人鄭凱允則表示，投資先求不傷身，多數債主首重安全，若想追求資本利得，可考慮長天期公債，與基準利率連動度高；若想存債領息，則可布局投資等級金融債，相比公債，更具收益率優勢。00933B聚焦金融巨頭發行之債券，涵蓋國家有美國、英國、日本等，其成分債發行人包括美國銀行、摩根大通、高盛、富國銀行、摩根士丹利、花旗集團等，與台積電、川普持有之金融債發行人重疊。

鄭凱允表示，美國財報季以來，市場持續上修S&P500獲利，第三季每股盈餘（EPS）年增幅上修至 16.9%，為今年最快增速，且全數上修，其中金融板塊最超乎預期。金融業受惠監管放寬，有助降低對銀行的資本要求，並能降低銀行融資成本，取得更高靈活性，提供短期擔保融資給市場參與者。

