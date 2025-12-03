007接班人殺出新人選！35歲男星躍升大熱門 賭盤賠率一面倒

卡倫透納是007熱門人選之一。（圖／路透）

35歲英國男星卡倫透納（Callum Turner）的演藝事業正處於上升期，他在《空戰群英》和《怪獸與葛林戴華德的罪行》中飾演紐特的哥哥令人印象深刻。加上他與流行歌手杜娃黎波（Dua Lipa）訂婚後人氣直升，讓他現在被謠傳為接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、成為下一任「007」詹姆斯龐德的潛在人選。

根據外媒報導，博彩網站上掀起新一波押注熱潮，不少人目前極度看好透納，將他視為出演下一部龐德電影的主角：Coral公司將透納描述為「火紅」的頭號熱門人選，發言人約翰希爾（John Hill）證實：「在過去24小時內，我們接到了大量支持卡倫透納的押注，這位英國演員現在是該角色的頭號熱門。」

廣告 廣告

威廉希爾公司最近則將他的賠率大幅下調，這一變動使他超越了亨利卡維爾（Henry Cavill）、席歐詹姆斯（Theo James）和哈里斯迪金森（Harris Dickinson）等競爭對手，並與目前領跑的亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）距離更近。

這部尚未命名的下一部龐德電影（暫稱《Bond 26》）將由《沙丘》導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，並由《浴血黑幫》編劇史蒂文奈特（Steven Knight）撰寫劇本。

精明的賠率制定者可能是受到了透納今年夏天與杜娃黎波在牙買加度假的私人行程啟發。據推測，他們在黃金眼度假村（GoldenEye resort）度過了一段時光，該度假村位於奧拉卡貝薩灣，曾是龐德小說作者伊恩佛萊明（Ian Fleming）心愛的莊園，他大部分的龐德小說都是在這裡寫成的。幾部龐德電影也曾在附近取景拍攝。

這次私人度假之旅被市場人士解讀為一個強烈的「信號」，暗示透納可能真的有機會穿上晚禮服、駕馭跑車、手拿馬丁尼，繼承007衣缽。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導