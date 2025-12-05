007特製「章魚蛋」被吞進肚！他吞下百萬名牌吊墜逃竊 警方6天後成功「自然取回」

Fabergé為俄羅斯百年珠寶品牌，以製作華麗蛋型飾品聞名，曾為沙皇御用珠寶商。（圖／達志／美聯社）

紐西蘭奧克蘭市中心日前發生一起離奇珠寶竊案。一名32歲男子涉嫌在珠寶店行竊後，當場將價值逾百萬台幣的Fabergé限量版吊墜吞下肚，試圖藏匿贓物。警方在數分鐘內趕抵現場並將男子逮捕，經過6天監控後，成功「以自然方式」尋回這枚珠寶。

Fabergé限量『章魚蛋』吊墜，靈感來自電影《八爪女》，內含迷你金章魚，外層鑲有白鑽與藍寶石，市值逾百萬台幣。（圖／翻攝自Fabergé官網）

根據英國廣播公司（BBC）、德國之聲（DW）與《太報》報導，這起案件發生於11月28日，地點為奧克蘭市中心的帕特里奇珠寶店（Partridge Jewellers）。嫌犯當時拿起一枚Fabergé「章魚蛋」（Octopussy egg）吊墜後，突然將其吞入口中，嚇得店員立刻報警。警方迅速趕到，在數分鐘內將其逮捕。

該吊墜為Fabergé與電影元素結合的限量設計商品，靈感源自1983年詹姆斯龐德（James Bond）系列電影《八爪女》（Octopussy），劇情圍繞一樁珠寶竊案展開。據官方描述，這枚限量僅製50枚的吊墜由18K黃金打造，綠色琺瑯外殼上飾有雕花紋路，鑲嵌60顆白鑽與15顆藍寶石，內部則藏有一尊鑲嵌黑鑽雙眼的迷你八爪魚，市值高達3萬3585美元（約新台幣105萬元）。

由於男子在遭逮捕時，吊墜仍在其體內，警方需持續監控其身體狀況，最終於12月4日順利「自然」取出贓物，且無需任何醫療介入。警方並公布吊墜與完整價格標籤的照片，證實吊墜未受損毀。

中央區指揮官葛雷安德森（Grae Anderson）表示：「考慮到案件的特殊情況，警方有責任持續監控該男子在拘留期間的健康狀況。」

此外，警方進一步調查發現，該男子並非初犯。他早在11月12日曾從同一家珠寶店竊取一台平板電腦，隔日又從一處私人住宅偷走價值約100美元（約新台幣3,139元）的貓砂與除蚤用品。目前他已被依多項竊盜罪名起訴，預計將於12月8日再次出庭受審。

警方經6天監控後，以自然方式取回Fabergé吊墜，吊墜與價格標籤保持完整。（圖／翻攝自X，@BBCWorld）

