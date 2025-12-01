00713年終除息0.78元！全年殖利率逾7％ 想領息最晚這天買

受到38萬多位投資人青睞的元大台灣高息低波（00713），今年最後一次除息初估配息出爐囉！元大投信預計每受益權單位配發0.78元，跟上季配息金額相同，這次除息交易日為12月19日，如果想要參與除息，最晚要在18日買進，就能在明年1月12日領息。

00713每季配息，今年已經除息3次，分別配發1.4、1.1、0.78元，合計發放3.28元，連同這次配發0.78元，算起來今年一共發出4.06元股利，以今年首次除息的前一個交易日收盤價55.1元計算，如果迄今抱股不賣，參與每次除息（包含這次），則今年的現金殖利率約7.36％。

元大投信提醒，投資人參加配息時，須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

