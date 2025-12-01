00728年終除息0.367元！全年現金殖利率7.1％ 這天入帳

第一金工業菁英30（00728）今年最後一次除息初估出爐！官網已經公布初估預估配發0.367元，除息交易日為12月18日，想參與除息的投資人，最晚要在17日買進持有，就能在明年1月13日領錢。

原本是年配息的第一金工業菁英30（00728），2024年改為季配，這次初估配發0.367元，高於上季配發的0.324元，但不如第一季跟第二季配發的0.771元。

總計今年一共配息2.233元，如果以今年首季除息的前一日收盤價31.15元計算，一路抱股至今不賣，並參與每次除息，則全年的現金殖利率約7.16％。

更多品觀點報導

高人氣ETF年終除息！00919、00929配息不變 全年殖利率出爐

00915年終除息升至0.35元！全年現金殖利率5.5％ 這天入帳

