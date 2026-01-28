00830經理人：解密美科技股超級財報週
【記者柯安聰台北報導】隨全球AI應用逐步邁向商用化，科技產業景氣持續升溫，帶動相關類股表現強勁。晶圓代工龍頭台積電日前在法說會中釋出強勁資本支出規劃與樂觀展望，激勵股價創高，更為即將登場的美股超級財報週提前暖身。在市場情緒高漲下，投資人積極透過ETF參與全球半導體成長契機，其中國泰費城半導體（00830）表現尤為亮眼，已連續3週單週增加逾2萬名受益人，光看1月的受益人數已增加6萬6205人，累計共14萬8136人，為目前台灣海外股票型ETF中受益人數最多之ETF，顯示00830已成為投資人布局海外科技股的重要工具。
國泰費城半導體基金經理人李翰林指出，從第1季美股走勢觀察，市場情緒已明顯由去年的保守氛圍，轉為相對樂觀，當前整體經濟環境呈現溫和成長、通膨相對受控的狀態，使科技股得以維持相對有利的發展條件，尤其雲端服務供應商（CSP）對GPU與HBM等記憶體的需求仍然強勁，成為支撐半導體產業的重要力量。不過，各產業復甦節奏其實並不一致，部分零售與民生消費數據顯示成長放緩，反映高通膨對終端需求的壓力，亦使市場開始關注聯準會後續政策走向。相較之下，具備明確成長題材的資訊科技族群，仍是資金關注焦點。
國泰費城半導體所追蹤的美國費城半導體指數，成分股如台積電ADR、光刻機獨佔霸主艾司摩爾（ASML）、全球市佔率近半的蝕刻和沉積設備龍頭科林研發（Lam Research）、HBM記憶體龍頭美光（Micron）近年在AI浪潮推動下展現高度成長性。回顧產業脈絡，2024年市場焦點集中於「賣鏟子」提供算力解決方案的輝達（NVIDIA），2025年則因高頻寬記憶體（HBM）供給相對吃緊，帶動記憶體族群表現之外，美光等HBM大廠的資本支出飆升，也預示了記憶體超級循環中期階段，已擴散傳導到半導體設備的需求同步暴增。例如，隨著HBM技術演進、DRAM、3D NAND Flash堆疊層數大幅增加，直接帶動蝕刻機台的需求爆發，例如掌握獨門的低溫蝕刻技術的設備大廠科林研發，即為直接受惠的廠商之一。展望2026年，台積電、美光等資本支出的提升，挹注設備大廠的訂單動能，投資邏輯進一步推進至「如何製造鏟子」，半導體設備商有望成為下一階段關注主軸。
李翰林表示，本週即將進入美股科技財報密集發布期，市場關注焦點已不僅限於單季營收表現，而是企業對未來的資本支出規劃與AI相關業務的變現進度，特別是大型CSP廠商是否持續擴大投資規模，以及其實際變現能力，將成為觀察半導體景氣的重要指標，從中長期來看，AI晶片、記憶體與半導體設備的需求，仍具備持續成長的想像空間。
展望未來，國泰投信ETF研究團隊指出，AI趨勢在接下來2至3年內，仍將是全球科技與經濟發展的重要主軸，市場雖不時會受到政策調整或政治消息干擾，但相關波動往往反映短期情緒變化，反而成為回檔的進場好時機。（自立電子報2026/1/28）
